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曝曹興誠幫助學校往事　他轟：清大把名聲跟翁曉玲一起陪葬了

▲▼前聯電榮譽董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

▲前聯電榮譽董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人曹興誠遭國民黨立委翁曉玲爆料30年前曾要捐款清大1500萬卻未實踐，清大也聲稱未收到捐款；曹興誠則回應，已經將支票交給時任校長沈君山，前聯電董事長吳宏仁也為曹興誠發聲。對此，民進黨團總召柯建銘的助理周立軒（周軒）今（26日）提到了過往曹興誠董事長，乃至於聯電，幫助清大校園發展不遺餘力的往事，他直言，清大這次就是把名聲跟著翁曉玲一起陪葬了，往後恐怕再也不會有人敢捐清大資源了。

周軒在臉書發文指出，今天資深媒體人林宏文轉載前聯電總經理吳宏仁的貼文，表示「捐款是「聯電」捐的，而聯電的清大校友多，捐款合情合理，若是表明是還賭債，不就有賭博行為是刑事犯？而且仔細看會發現是合作項目，也非捐款，而是清大必須要有研究計劃與目標。

周軒表示，吳宏仁還說，「1500萬元當年對於曹興誠、或聯電而言，均非小錢，就用合作計劃處理，沈君山前校長能夠接受，聯電也運用研究成果，不是解決一件事？所以清大總務處一直找「曹興誠」這三個字的捐款人，當然找不到」。

接著，周軒說，其實自己一點都不關心到底清大到底找不找的到曹董有沒有捐，因為經過這次事件，清大已經名譽破產了，往後恐怕再也不會有人敢捐清大資源，為什麼這樣講呢？

周軒指出，曹興誠董事長，乃至於聯電，一直以來，幫助清大的校園發展不遺餘力，電機資訊館的整建，後來變成劉炯朗館，用來紀念已故前校長劉炯朗老師，遠因也是因為劉炯朗老師對聯電的發展幫助很大，本來聯電預計捐贈三千萬，後來因應疫情後成本上升，直接加碼到一億兩千萬。

周軒再指，舊的活動中心改建成君山音樂廳，這個名字也是用來紀念沈君山前校長，聯電也是慷慨解囊，先捐七千萬，之後依照工程進度，還再補三千萬完善整體設備。

周軒直言，光是這兩條，聯電對清大的幫助就已經巨大無比，想不到現在清大校方，對於曹興誠董事長是這種態度，放任部分校方人士跟一位副教授翁曉玲整天拿著對著曹興誠董事長指指點點，翁曉玲儼然還把自己當成清大發言人，拜託一下，是誰授權她的呢？

周軒批評，更離譜的是，明明是清大數位校史館記載的發言，還是一位當過清大校長的大師發言，居然還可以馬上翻口供，說沒有查證，所以他的話不能證明什麼。那很好，懇請清大馬上把校史館上的這份發言稿下架，因為這份發言稿沒有經過查證，是假訊息，有哪一所大學可以容許自己的校史是假訊息呢？

最後，周軒強調，簡而言之，清大這次就是把自己的名聲跟著翁曉玲一起陪葬了，往後有誰還想要捐給清大什麼，記得都要上法院公證，免得到時候清大翻臉不認人。
 

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