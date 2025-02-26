「追分成功車票」助攻中華隊！台鐵賽前趕製60張給球員　網：想買

▲後勤人員將台版無敵星星「追分成功」車票送到球員手上，圖為張育成。（圖／翻攝中華職棒CPBL threads）

記者李姿慧／台北報導

台灣昨（25日）晚與西班牙爭奪最後一張2026世界棒球經典賽門票，不但護國神骰「666」出現在中華隊休息區，中華職棒後勤團隊還出動「台版無敵星星」助攻，生死賽前一天急向台鐵許願60張「追分成功」車票，台鐵員工破例全力趕製，後勤團隊製成吊飾隔天一早送到球員手上，「追分成功」護身符發威，讓網友也敲碗預購。

中華隊昨與西班牙爭奪A組資格賽最後一張經典賽門票，各種「玄學」、「幸運物」加入助攻，除被笑稱有反指標神秘力量的YouTuber「台南Josh」披上西班牙國旗外，被視為去年「保庇」中華隊奪冠的「666」護國神骰復刻版也現身中華隊球員休息區，此外，中華職棒後勤團隊也悄悄準備了「台版無敵星星」發功。

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中華職業棒球大聯盟（CPBL）在threads分享一段「台版無敵星星，追分成功」影片，只見後勤團隊將考生最愛的護身符「台鐵追分-成功」車票製成吊飾，且車票日期還是比賽當天2月25日，吊飾還有投手背號，後勤團隊昨天一早即送到選手村給球員，陳傑憲收到「台版無敵星星」後許願「希望招數有用」，「國防部長」張育成則直呼「加油，拿下」。

「台版無敵星星」助攻追分成功，不少網友也頻敲碗：「許願開放預購」、「請問哪裡有賣台版無敵星星」、「聯盟要不要跟台鐵合作出一個追分成功的紀念車票」、「感謝後勤人員出動無敵星星」。還有網友笑稱「感謝台灣各路巫師在發功玄學上做出的所有努力」。

對此，台鐵公司表示，台鐵追分成功車票一般需要現場購買，才會顯示當天的日期，過往僅有舉辦活動時才會推出紀念車票，或是有學測考生特殊需求，才能印製指定日期。

▲台鐵趕製60張追分成功車票助攻中華隊。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，2月25日台灣中華隊與西班牙附加賽的前一天下午，追分車站站務人員接到中華職棒後勤人員電話，希望台鐵可以印製60張日期為2月25日的「追分成功」車票，雖不符一般印製規定和流程，車票大多是當天銷售，但因為該場比賽是台灣盛事，站在支持國家隊立場，站務人員決定破例特別替中華隊印製隔天25日的車票。

台鐵說，因機器較老舊，需要手工一張一張去製作，但仍全力趕出60張「追分成功」車票，職棒後勤人員隨即派員至追分站取票。

由於許多網友敲碗購買「台版無敵星星」，台鐵公司表示，台鐵很開心能共襄盛舉台灣關鍵一役，帶來好運，目前台鐵也在研議推出「台版無敵星星」相關紀念車票可能性。