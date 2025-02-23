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私校盼「20年投資禁令」鬆綁　教育部點頭3個月內修法

▲▼私校提案希望取消投資同一公司10%限制，教育部同意放寬，並表示3個月內完成修法。（圖／教育部提供）

▲私校協進會希望取消投資同一公司10%限制，教育部同意放寬，3個月內將完成修法。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，私校經營越來越困難。為了私校長遠發展，私立大學校院協進會提案，建議在落實私校自我管理前提下，適度鬆綁累積盈餘得轉投資或流用的額度與標的，放寬現有投資同一公司10%限制。教育部指出，上述規定已有20年歷史，未來會朝向放寬，但比例還要研議，會列為今年優先推動草案，將在1個月內邀請私校代表討論，盼3個月內完成修法。

全國大專校院校長會議日前在宜蘭大學舉行。由於少子化導致私校經營越來越困難，加上學雜費調漲不易，私立大學校院協進會理事長何明果在會中提案，希望能夠適度鬆綁私校累積盈餘可以轉投資或流用額度與標的。

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何明果指出，根據現有私校法規定，私校收入應該悉數用於當年度預算支出，有剩餘款，經過學校法人報請主管機關同意後，可以將累積盈餘二分之一額度內，轉而有助於增加學校財源投資，而投資的項目、條件、比例、限制等，則由教育部訂定。

何明果進一步表示，根據現有規定，為分散私校投資風險，投資同一家公司發行股票或公司債，累計額度不可以超過10%上限，建議在落實私校自我管理前提下，適度鬆綁累積盈餘得轉投資或流用額度，放寬現在投資同一公司10%限制，請教育部研議相關修法，並尋求立法院支持，推動完成修法。

教育部指出，上述規定已經有20年歷史，未來會朝向放寬。教育部高教司長廖高賢也同意，但他也坦言，放寬比例到哪還要再研議，高教司會列為今年優先推動草案，將在1個月內邀請私校代表進行討論，希望3個月內完成修法。

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