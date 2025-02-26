不顧急診爆滿？凌濤秀林靜儀出席尾牙嗨唱照　「陳時中也出席」

▲凌濤公布林靜儀、鍾佳濱出席尾牙狂歡照，並質疑不顧基層醫護辛勞。（圖／凌濤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

醫院急診壅塞問題已成重大醫療危機，衛福部次長林靜儀發言屢遭各方批評。國民黨桃園市議員凌濤今（26日）指出，有基層醫護忍不下這口氣，因此向他投訴，製藥公會2月19日晚上舉辦尾牙，正當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀不僅以貴賓身分致詞，還留下來與鍾佳濱立委熱情嗨唱，連政務委員陳時中也出席，「台灣醫療環境亟待改善，但這些人心思早已不在人民身上。」

一名自稱基層急診室醫師網友日前在社群平台留言，請林關心基層醫護的工作，林靜儀卻回覆，「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」引發爭議，林靜儀先前在衛福部記者會上說會「自我檢討」林靜儀昨日又公布了這一晚的檢討心得，「我的確該檢討，不該對不明身分來譏諷的回文有反應」，結論還是，支持分級醫療，落實分級醫療，制度上我們會努力，但是也需要民眾理解和配合。

凌濤對此狠批，醫護在水深火熱，次長卻在吃喝玩樂？急診室擠爆，醫護的疲憊與壓力持續攀升。有基層醫護聽到林靜儀多日來傲慢嗆聲急診醫生，忍不下這口氣，因此向他爆料，漢來大飯店2月19日晚上舉行製藥公會尾牙，正當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀不僅以貴賓身分致詞，還留下來與鍾佳濱立委熱情嗨唱，「看在急診醫護眼裡，情何以堪？上級長官出席致詞無可厚非，公會辦聯合尾牙也沒有問題，但林靜儀致詞後還留下來嗨唱，難道連表面功夫都懶得演了？」

凌濤續指，現場除了林靜儀，政務委員陳時中也出席，不禁想問，陳時中留下的醫療爛攤子，林靜儀不想辦法補救，反而跟著嗨唱，徹底染上陳時中的惡習。台灣醫療環境亟待改善，但這些人心思早已不在人民身上。急診擠爆、醫護忙爆，壓力鍋隨時炸裂，林靜儀卻忙著在Threads對嗆，忙著唱歌、烤肉、狂歡，「這些高官的嘴臉，人民看在眼裡，寒心不已。」