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被綁架囚禁地下室3個月　27歲女受虐逃跑「脖上還綁著狗鍊」

▲▼女性,性侵,暴力,崩潰,家暴,受害。（示意圖／達志影像）

▲女子遭綁架囚禁長達3個月。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

捷克傳出一起恐怖案件，一名27歲女子被關押在西北部洛烏尼縣(Louny)一處民宅的地下室中，慘遭囚禁、反覆性侵長達3個多月，好不容易逃出時，脖子上還被綁著狗鍊，頭髮全被剃光，模樣十分悽慘。

當地媒體報導，受害女子慘遭40歲男子卡雷爾(Karel N.)綁架，一直被囚禁在對方位於烏尼縣Sirem村住家的地下室中長達3個多月，直到2月16日凌晨3時，脖子上仍帶著狗鍊的她成功逃出後，跑去敲鄰居的門求救。

受驚嚇的居民表示，「女子的脖子上戴著一條很粗的鐵鍊，鍊子上還有個很大的鎖，她說她的頭髮全被剃光了，對方也很少給她吃東西，有時候只給一點麵包和一碗水，待她像狗一樣」。

卡雷爾是一名卡車司機，與受害者是認識的人，事發當天晚上受害者趁他不在家，才找到機會逃出，當地居民形容他是一個很善於社交的人。

警方調查發現，卡雷爾2021年在克里里鎮(Kryry)也曾犯下類似案件，綁架一名22歲女子並且囚禁虐待，當時被判處3年刑期，但上訴後於2022年提前獲釋，如今再度犯案有可能面臨最高12年刑期。

ETtoday新聞網提醒您，尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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