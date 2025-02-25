後悔換一堆日幣！他訴苦「日人在失去服務精神」：很多沒耐性

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本，可月初曾有民眾表示，連續第三年到日本過春節，今年卻明顯感覺到日本人變得不友善，旅館的服務素質變差，玩得失望又傷心。前台大醫院感染科醫師、知名日本旅遊達人林氏璧就說，最近也有人跟他說類似的事情，令他納悶「難道日本服務也變差了嗎？」話題引發討論。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，錄影的時候，遇到一位也很愛去日本玩的來賓，對方卻怒氣衝衝地向他抱怨，在機場想買車票坐去市區時，可能因為售票限制的關係，售票人員拒賣車票。

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不過令人不滿的是，對方的態度非常輕佻沒禮貌，「他描述過去遇過許多售票員，但是從來沒有遇過這種人。」該位朋友感覺，近來去日本，如果是比較郊區的地方，中年以上的日本人比較純樸，服務態度依然很好。

接著感嘆的說，但若是在都會地區，稍微年輕一點的人，可能比較會說英文，「感受到普遍會比較沒耐性，沒有日本人的好禮貌文化。不知道是不是觀光客實在太多了？讓他們失去了原有的服務精神」，而且越來越不是個案。

友人還說，這件事真的很影響他和家人對日本的觀感，「原本已經換好了一堆日幣，現在很後悔，想在四月那趟多買幾瓶山崎把它用掉，之後要改去歐洲度假。」對方甚至說，原本如果跟日本店員說自己是台灣來的，許多日本人會態度變很好，「但近來越來越沒有這種感覺了。」

貼文引發議論，就有人有感，「年輕人態度普遍不太好，這個真的很有感」、「市區明顯感覺觀光疲勞很嚴重」、「都會區確實有明顯感覺，店員還會露出不耐煩表情，鄉下還好一點。反而是歐洲覺得疫情後服務態度變好了。」有網友則猜測，「覺得是觀光客太多，而且同一個問題可能很多人都會問，且又不是用日文，通常會覺得很煩。」

也有人表示，「去過韓國幾次後，都覺得日本人很和藹可親」、「覺得不是國家的問題，是世代的變遷。以前服務你的是年紀比你大的人，現在服務你的是年紀比你小的人」、「沒有覺得大城市很差，就是一般的禮貌態度。但到鄉下，常常會被感動到想哭，就算是有點老舊的飯店或設施，卻會感受到五星級貴賓的尊榮。」