新光氣爆復業沒答案！金牌庖丁帶薪休假　赴高雄「火鍋肉搏戰」

▲台中新光三越牛火鍋店長帶薪休假中，到高雄切磋火鍋技術。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

台中新光三越13日發生嚴重氣爆，導致全館封閉，復業日遙遙無期，位在B2的一家連鎖牛肉火鍋店也全員帶薪休假中，店長今(25日)特別到高雄與溫體牛火鍋業者切磋肉品修整和湯底調理方式，雙方展開「肉搏戰」，盼等到店面恢復營業那日，重新迎接饕客上門。

今年31歲的牛火鍋店長林千畬，是高雄漢王洲際飯店總裁、民眾黨中央委員會委員林富男的二兒子，現為廈門大學、高科大雙博士生，從小對美食的挑剔耳濡目染，2年前便將興趣與美食結合，創辦溫體牛火鍋店，受到台港澳遊客的喜愛。

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▲林千畬是知名飯店第三代，疫情後自創品牌。（圖／記者許宥孺攝）

由於台中新光三越日前發生氣爆，全館必須檢查安全無虞後才能復業，林千畬便邀來台中新光三越美食街的牛火鍋店長廖期弘，2人進行了一場跨店技術砌磋。

31歲的廖期弘，2023年在馬來西亞FHM終極年輕庖丁個人大賽中勇奪金牌，擁有豐富的西餐及日本料理背景，並在肉品遴選、分切試吃方面有極深造詣。能依據不同牛肉部位特性，運用精湛刀工，將肉品處理到最佳的料理狀態。

▲新光氣爆日，廖期弘剛好在店內準備營業，想到仍心有餘悸。（圖／記者許宥孺攝）

林千畬針對湯底製作部分，強調食材選用與熬煮時間的重要性，廖期弘則針對牛肉分切技巧，根據牛肉紋理、油花分布與部位進行精細的刀工處理，以確保最佳口感與營養保留，讓火鍋食材發揮最大風味。

林千畬表示，他創店至今始終堅持創新與健康並行，這次難得能與FHM頂尖金牌肉品專家交流，特別找了一塊油花、筋絡分布複雜的牛肉向廖期弘討教。廖期弘則說，因氣爆事件，目前處於帶薪休假狀態，但仍懷抱學習精神，親赴高雄與林千畬深入技術交流，盼早日開門重新迎客。