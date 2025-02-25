台中新光三越有瓦斯味！消防急衝檢測未發現...水溝飄出異味

記者白珈陽／台中報導

台中新光三越氣爆案迄今已過去12天，今天（25日）上午傳出現場疑似飄散瓦斯味，警消獲報立即前往處理。對此，新光三越下午表示，經欣中瓦斯公司檢測，確認不是瓦斯，請民眾放心。消防人員也透露，該氣味是附近水溝飄出的味道，並非瓦斯。

▲新光三越營業本部副本部長謝英明受訪。（圖／記者白珈陽攝）



新光三越營業本部副本部長謝英明受訪表示，對於今早傳出有瓦斯味的消息，可能最近大家稍微比較敏感，事實上是有一點異味，但不是瓦斯，經欣中瓦斯檢測，不是瓦斯，大家可以放心。他也說，因現在新光三越裡沒有在施工或營業，不會有瓦斯的問題。

消防局表示，警消獲報趕到現場，消防人員2車7人到場，初步以「五用氣體探測器」探測未發現有瓦斯。據指出，早上散發的氣味，應是附近的水溝飄散出來，確認不是瓦斯。

此外，新光三越表示，為進一步確保周邊環境與行人安全，新光三越「外牆安全防護」緊急搶災作業， 現持續進行雙層安全防墜網的設置。同時，為使防護計畫更為完善，新光三越已向台中市政府申請展延，後續將在確認安全無虞的前提下，加速進行外牆附掛物防掉落的相關措施。

▲新光三越進行「外牆安全防護」緊急搶災作業。（圖／記者白珈陽攝）