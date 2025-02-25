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獨／新光三越氣爆當下人在大遠百　她患PTSD崩潰求診身心科

▲新光三越,氣爆,防護。（圖／記者白珈陽攝）

▲新光三越氣爆發生至今近2周，不少人出現身心狀況前往身心科求診。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆震驚全台，發生至今將近2周時間，事發突然，加上爆炸威力強大，連2公里以外的民眾都感受到震動，且現場多人傷亡，造成不少人心生恐慌，甚至噩夢連連。衛生福利部臺中醫院精神科醫師章秉純指出，氣爆發生後，求診病患明顯增多，當中包括氣爆當下，人正在隔壁大遠百上班的女員工；另外，也有一般民眾憂心自己會遇上爆炸，反覆出現對性命有危急的情境，因而求診。

▲台中醫院,身心科,章秉純。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院身心科醫師章秉純提醒民眾若出現相關症狀超過一周，最好就醫尋求專業協助。（圖／記者游瓊華攝）

章秉純透露，近日來診的病患中，約近10人提到有關新光三越氣爆案件讓其焦慮，除了日常回診的病患外，還包括一名大遠百的女員工，其提到氣爆當下，人剛好在大遠百上班，感受到明顯震動，之後一直隱隱約約聽到巨大聲響，病患因此天天做惡夢，連聽到電話聲都害怕。

章秉純提到，典型創傷後壓力症候群會有四種狀況，包括逃避、負向思考；不願聽到關鍵字、侵入性思考；過度醒覺或幻聽等。

章秉純表示，包括地震、重大車禍、重大新聞事件，這些跟死亡重傷暴力有關的事件，都會讓人感到生命受到威脅，所以大S染流感猝死後有人因為打不到疫苗，聽到有人咳嗽就焦慮恐慌；新光氣爆後有人聽到鞭炮聲就會被嚇到。

章秉純也提醒，民眾如遭遇重大事故後出現失眠、焦慮、聽到有人咳嗽或鞭炮聲就害怕，症狀持續超過一周未改善，可能就要找專業精神科醫師協助治療。

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