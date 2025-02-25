川普想要「烏克蘭稀土」　普丁喊話：俄羅斯有更多！

▲川普多次表示，他與普丁私下關係良好 。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

川普政府近日施壓基輔簽署礦產協議，想要獲得價值5000億美元的烏克蘭礦產資源。而俄羅斯總統普丁24日對此表示，願意讓美國獲取這些稀有礦產。

普丁接受《俄羅斯國家電視台》採訪時說，該國擁有的稀土，比烏克蘭「多出一個量級」，並且準備好與「包括美國在內」的境外夥伴合作開發。此外，美國公司也能夠藉由協助提高西伯利亞鋁產量，大賺一筆。

《路透社》也報導，普丁對美國提出共同勘探該國稀土礦產、對美國市場供應鋁的機會，「我們將準備好向美國合作夥伴提議。當我說『合作夥伴』時，我指的不只是行政及政府機構，還有企業，如果他們有興趣合作的話。」

他強調，「我們所擁有的此類資源，毫無疑問比烏克蘭多出更多」，俄羅斯也不擔心美烏可能達成的礦產協議。

▲烏克蘭副總理思維里登科指出，烏克蘭在俄羅斯占領區，擁有價值3500億美元的自然資源。（圖／路透）



普丁提到，這項稀土勘探協議的範圍，可能拓展至烏克蘭東部、現在大多由俄軍控制的地區。如果重新開放市場，俄羅斯每年可向美國市場供應200萬噸鋁。而在2023年實施禁止性關稅之前，俄羅斯佔美國進口鋁的15%。

根據美國地質調查局（USGS）數據，俄羅斯的稀土礦藏量，高居全球第5大，約有380萬公噸，僅次於中國、巴西、印度和澳洲。

稀土是一種金屬，用於製造磁鐵，能將手機、電動車、飛彈系統等電子設備裡的電能轉化為動能。俄羅斯每年僅能開採2500噸濃縮稀土，而且缺乏加工能力。

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