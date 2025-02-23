台灣最大擔憂上演？美烏擬簽「礦產協議」　基輔無奈原因曝光

▲川普與澤倫斯基的分歧，近日逐漸白熱化。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國與烏克蘭總統隔空互嗆，雙方分歧日趨白熱化，華府甚至據傳施壓基輔簽署「稀土」協議，否則無法繼續使用星鏈（Starlink），似乎上演了台灣的最大擔憂。

《路透社》引述消息人士說法報導，美國希望取得烏克蘭的關鍵礦產「稀土」，施壓基輔簽署相關協議，否則可能無法使用馬斯克SpaceX的低軌道衛星網路星鏈（Starlink）。而澤倫斯基21日表示，美烏團隊正在努力達成協議，川普也說，他預期很快就會簽署。

事實上，在戰爭期間，星鏈替烏克蘭提供了至關重要的網路服務，一名參與美烏閉門會談的消息人士更直言，「烏克蘭要靠星鏈運作。他們認為這是他們的指路明燈，如果失去星鏈，將是很沉重的打擊。」

▲星鏈對於烏克蘭至關重要。（圖／路透）



而《紐約時報》去年3月就曾指出，台灣近年不斷遭受網路攻擊，中國解放軍更是幾乎天天入侵空域及海域。為了補足脆弱的基礎設施，台灣需要低軌道衛星，但馬斯克在中國有著高度商業利益，這項顧慮卻轉而成為台灣自造衛星網路的動力。

《華爾街日報》也於去年10月報導，馬斯克的星鏈尚未打入台灣市場，除了表面宣稱的法律監管因素，也因為他與中國的關係引發國安疑慮，被認為不夠可靠。

一名台灣高官點出「馬斯克在中國商業關係」的擔憂，因為這名特斯拉執行長希望在對岸銷售更多電動車，也享受中國領導層的熱烈歡迎。其他高官則表示，台灣不能信任馬斯克，原因正是他的政治觀點。此前，馬斯克曾經形容，台灣就像是美國的夏威夷。