嘉義2線2警官欠債缺錢！上網販毒被自己人逮到　法官裁定羈押禁見

▲嘉義縣警局1名劉姓警務員涉嫌販毒，遭自己人查獲，法院諭知羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣警局保安科一名2線2劉姓警務員疑因欠債缺錢，竟上網販售安非他命，遭喬裝買家的北市大安分局員警查獲。嘉義地方法院訊問後，劉員雖坦承犯行，但他卻辯稱主觀上並無營利意圖，法官勘驗劉員通訊軟體對話紀錄，發現他遭查獲後立即刪除上游賣家聯絡資訊，足認其犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，有羈押禁見之原因及必要，裁定羈押禁見。

大安分局員警日前在網路巡邏時，發現有民眾以每錢6000元販賣安非他命，於是相約嘉義市進行交易，意外釣出嘉義縣劉姓男子販賣安非他命，其餘員警隨即表明身分並將劉員壓制逮捕，沒想到清查劉男身分竟意外查獲是自己人，立即依相關規定通報，事後劉員也坦承販毒，縣警局將記2大過免職。

嘉義地院審酌，劉員於本案第一次犯行遭查獲後，仍執意於隔天前往約定地點交易第二級毒品甲基安非他命，顯見其將囤貨毒品變現販售之企圖甚明，有事實足認有反覆實施同一類型犯罪之虞；且根據劉員與毒品上游賣家的對話紀錄，可知2人有相當期間之認識及毒品往來情形，且劉員遭查獲後立即刪除行動電話內關於其上游的聯絡資訊，有相當理由認有湮滅證據、勾串共犯之虞，有羈押原因。

此外，劉員自述目前是負債狀態，急缺現金，又無任何收入來源，且其知悉毒品上游之真實姓名及住址，足認劉員湮滅證據、勾串共犯或再次於取得毒品貨源後藉此變現之可能性非低，經權衡比例原則後認有羈押必要，爰依刑事訴訟法第101條第1項第3款、第101條之1第1項第10款諭知羈押，並禁止接見、通信。