嘉義爆連續巨響！居民嚇壞：以為是幻聽

▲陸軍今日在白河進行夜間射擊訓練。（示意圖／國防部提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

今（24）日晚間嘉義市區及周邊地區民眾反映聽到連串巨響，甚至有「嘣嘣聲」或「轟轟響」持續傳來，讓不少人好奇究竟發生什麼事。從大雅路、林森國小、市政府周邊到博愛路嘉樂福夜市，許多民眾表示聲音響亮且範圍廣泛，甚至誤以為是雷聲、煙火或廟會活動。

一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文詢問：「大雅路附近聽到巨響，一直有嘣嘣聲，有人知道發生什麼事了嗎？」留言區隨即湧入熱烈討論，「整個市區都嘛聽到吵死了」、「林森國小也聽得到」、「原來，我還一直以為我在幻聽！！」、「砲聲回音」、「ㄅㄧㄣˋㄅㄧㄤˋ叫」、「世賢北港+1」、「市政府這邊也有聽到」。

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隨即，就有知情網友解答是「白河將軍山靶場坦克夜間射擊訓練」。根據台南市白河區公所官方網站公告，，陸軍單位（33738、34968、32A71部隊）在台南白河將軍山靶場進行實彈射擊訓練，公告顯示2月份多日皆有安排演訓時段，包含日間與夜間射擊，最大射擊高度達5000英呎（AMSL）。

據公告，2月的訓練申請時段，集中在上午8時至中午12時、下午14時至17時及夜間18時至21時，部分日期也可能延長至深夜；因此，嘉義及台南部分地區居民可能聽到連續爆炸聲。