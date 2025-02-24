　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義爆連續巨響！居民嚇壞：以為是幻聽

▲▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）

▲陸軍今日在白河進行夜間射擊訓練。（示意圖／國防部提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（24）日晚間嘉義市區及周邊地區民眾反映聽到連串巨響，甚至有「嘣嘣聲」或「轟轟響」持續傳來，讓不少人好奇究竟發生什麼事。從大雅路、林森國小、市政府周邊到博愛路嘉樂福夜市，許多民眾表示聲音響亮且範圍廣泛，甚至誤以為是雷聲、煙火或廟會活動。

一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文詢問：「大雅路附近聽到巨響，一直有嘣嘣聲，有人知道發生什麼事了嗎？」留言區隨即湧入熱烈討論，「整個市區都嘛聽到吵死了」、「林森國小也聽得到」、「原來，我還一直以為我在幻聽！！」、「砲聲回音」、「ㄅㄧㄣˋㄅㄧㄤˋ叫」、「世賢北港+1」、「市政府這邊也有聽到」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨即，就有知情網友解答是「白河將軍山靶場坦克夜間射擊訓練」。根據台南市白河區公所官方網站公告，，陸軍單位（33738、34968、32A71部隊）在台南白河將軍山靶場進行實彈射擊訓練，公告顯示2月份多日皆有安排演訓時段，包含日間與夜間射擊，最大射擊高度達5000英呎（AMSL）。

據公告，2月的訓練申請時段，集中在上午8時至中午12時、下午14時至17時及夜間18時至21時，部分日期也可能延長至深夜；因此，嘉義及台南部分地區居民可能聽到連續爆炸聲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范瑋琪不忍了！　發布律師函喊告
快訊／李威「移送北檢」！
威力彩衝破20億！工程師算出「100％必中包牌法」：頭獎機率
嘉義爆連續巨響！居民嚇壞：以為是幻聽
尼加拉瓜贏台灣「沒特別情蒐」　球迷傻了：這就破解中華隊？
威力彩飆20億　「15姓氏」財運旺
威力彩飆20億！11年僅6次天價頭獎　「這縣市」就開出2次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩衝破20億！工程師算出「100％必中包牌法」：頭獎機率不變

嘉義爆連續巨響！居民嚇壞：以為是幻聽

職場斜槓女王再出擊！唐玉書推正念行動　《奇蹟產生器》揭關鍵心法

帥男友「愛愛1姿勢」　女友躺床無法躲：被臭傻！另一回合更崩潰

他繞台灣半圈到台南幫修繕　玉井阿嬤感動哭了：震後住得怕怕的

威力彩頭獎狂飆20億！「4生肖」財神眷顧　命理師曝中獎絕招

尼加拉瓜贏台灣「沒特別情蒐」　球迷傻了：這就破解中華隊？

強烈冷氣團達標！今晚到明晨跌破10度　周三中部以北有雨

北漂公務員「吐尷尬處境」2任女友都分了！他迷茫：也調不回老家

泡泡瑪特爆紅！「推活經濟」崛起　台灣消費數字曝光超驚人

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

上廁所不用貓砂！橘貓直接上馬桶解放...舒服完不忘轉頭：幫偶沖水～

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

威力彩衝破20億！工程師算出「100％必中包牌法」：頭獎機率不變

嘉義爆連續巨響！居民嚇壞：以為是幻聽

職場斜槓女王再出擊！唐玉書推正念行動　《奇蹟產生器》揭關鍵心法

帥男友「愛愛1姿勢」　女友躺床無法躲：被臭傻！另一回合更崩潰

他繞台灣半圈到台南幫修繕　玉井阿嬤感動哭了：震後住得怕怕的

威力彩頭獎狂飆20億！「4生肖」財神眷顧　命理師曝中獎絕招

尼加拉瓜贏台灣「沒特別情蒐」　球迷傻了：這就破解中華隊？

強烈冷氣團達標！今晚到明晨跌破10度　周三中部以北有雨

北漂公務員「吐尷尬處境」2任女友都分了！他迷茫：也調不回老家

泡泡瑪特爆紅！「推活經濟」崛起　台灣消費數字曝光超驚人

陸軍遙控靶機墜民宅　教準部：全力妥處民宅修繕

快訊／李威住處遭搜索！疑當「軍師」改列被告　帶回移送北檢

都有吃菜！便秘「1元凶」易被忽略　營養師：還會失眠

威力彩衝破20億！工程師算出「100％必中包牌法」：頭獎機率不變

范瑋琪遭指「害大S染病」不忍了！　發布律師函喊告

嘉義爆連續巨響！居民嚇壞：以為是幻聽

即食海鮮新寵！新北貢寮漁會推「紅燒白帶魚罐頭」

Wanna One隊長尹智聖要來了！寵台粉「3月9日一天開兩場」

職場斜槓女王再出擊！唐玉書推正念行動　《奇蹟產生器》揭關鍵心法

台中男對馬路「狂轟11槍」嚇壞鄰居　朋友載他散心滅證雙雙遭聲押

虎爺降駕！附身乩童不退駕　「被5漢壓制在地」抓狂掙扎

生活熱門新聞

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

下波「大變天」　鋒面+冷空氣襲時間曝

男子被收「6億電費」台電打來關切！真相大反轉

威力彩中20億有多難？「1程式」爆紅超勸世

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

快訊／10級強風來了　今最冷「5縣市大雨」

亞果元素「緊急召回行充」仍遭灌爆！　另2型號被狂點名

水瓶好累！　12星座「最新一週運勢」出爐

威力彩飆破20億！4生肖財神眷顧快去買

12強、WBC選手成績單！網見2數據愣：12強真的強

亞果元素行動電源爆炸　公司緊急召回

更多熱門

相關新聞

壓神桌下燒到難以辨認…5歲童今頭七！父心碎：要回來找爸爸哦

壓神桌下燒到難以辨認…5歲童今頭七！父心碎：要回來找爸爸哦

嘉義縣中埔鄉一間私人神壇18日晚間發生嚴重火警，造成1死3重傷！死者為年僅5歲的男童，被發現時人被壓在神明桌下，已明顯碳化，因男童身體損壞無法辨認，依照規定必須驗DNA領取臨時死亡證明，最快一個月後才能出殯，令家人傷心不已。

山友獨登杉林溪失蹤！5天後被尋獲「全身無力」

山友獨登杉林溪失蹤！5天後被尋獲「全身無力」

獨／國道罕見影片！「老鷹抓蛇」撞上轎車前擋

獨／國道罕見影片！「老鷹抓蛇」撞上轎車前擋

欠稅不繳！　稅務人員：當心壽險保單被終止

欠稅不繳！　稅務人員：當心壽險保單被終止

8嫌設局假交易！25歲幣商遭搶236萬「肉身攔車亡」

8嫌設局假交易！25歲幣商遭搶236萬「肉身攔車亡」

關鍵字：

嘉義夜間巨響民眾驚嚇射擊訓練社群討論

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

即／台中勤美誠品驚傳墜樓！男子當場死亡

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面