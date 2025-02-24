壓神桌下燒到「難以辨認」…5歲童今頭七！父心碎：要回來找爸爸哦

▲▼嘉義神壇大火5歲男童殞命，因遺體損會嚴重須先進行DNA比對，才能領取死亡證明書 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一間私人神壇18日晚間發生嚴重火警，造成1死3重傷！死者為年僅5歲的男童，被發現時人被壓在神明桌下，已明顯碳化，因男童身體損壞無法辨認，依照規定必須驗DNA領取臨時死亡證明，最快一個月後才能出殯，令家人傷心不已。

嘉義縣消防局18日晚間6時16分接獲民眾報案，和美村一處神壇發生火警，隨即出動大批人力前往搶救，現場4人受困，包括86歲曾祖父、79歲曾祖母、4歲男童、5歲男童。警消趕抵現場後，先將2名長者救出，4歲男童則是被家中外籍看護衝入火場抱出，而5歲男童不幸受困火場內。

警消當晚7時許尋獲5歲男童時，男童疑似因躲在神明桌下，遭燒到坍塌的神明桌壓住殞命，遺體脫困時，已明顯碳化、難以辨認，家屬崩潰堅持送醫，但男童仍不幸離世。

在桃園工作的男童父親得知消息後，火速南下處理後事，傷心透露，事發前10天才剛幫兒子慶生完，沒想到卻遭遇憾事。24日是男童頭七，男童父親將親朋好友送給兒子的玩具、衣物火化，心碎囑咐兒子要來收，「要回來找爸爸哦」。另外，由於男童的遺體碳化難以辨識，依規必須驗DNA後才能領死亡證明，最快也要一個月後才能出殯，令人感到相當鼻酸。