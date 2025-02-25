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基隆名店菠蘿麵包遭控夾帶蟑螂　老師傅喊冤：製程透明不可能

▲基隆名店菠蘿麵包被控夾帶蟑螂。（圖／民眾提供）

▲基隆名店菠蘿麵包被控夾帶蟑螂。（圖／民眾提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一家知名麵包店近日被消費者投訴，其菠蘿麵包中發現疑似蟑螂的不明異物。該店位於仁二路，已有近30年的歷史，店家強調對食品安全非常重視，並表示其開放式製作空間讓所有製程透明可見，不可能有雜質混入。基隆市衛生局已對此進行稽查，現場未發現病媒，但發現部分環境不符合規定，已要求業者限期改善。

據劉姓民眾表示，他在23日於該麵包店購買菠蘿麵包，回家食用時發現內部有異物掉落，起初以為是烤焦的碎片，細看後懷疑是蟑螂屍體。由於基隆市近期已有百年糕餅店發生冰棒含蟑螂的事件，劉姓民眾決定向衛生單位和媒體投訴，提醒民眾注意。

▲基隆名店菠蘿麵包被控夾帶蟑螂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市衛生局在2月24日接到投訴後，立即派員到現場進行稽查。（圖／記者郭世賢翻攝）

麵包店的師傅對此表示困惑，強調店內一直嚴格執行食品安全措施，並有消毒清潔的記錄。他們認為在開放式空間中，所有製作過程都是透明的，且揉麵團的過程肉眼可見，不可能有異物混入。店家承諾將檢討並加強標準操作程序（SOP），並配合相關部門的稽查。

基隆市衛生局在2月24日接到投訴後，立即派員到現場進行稽查。雖然未發現病媒，但發現一些不符合食品良好衛生規範準則的問題，如作業場所的垃圾桶未加蓋、食材原料未包覆等。衛生局已要求業者限期改善，並將進行後續複查。如果複查不合格，將依法處罰。

基隆市衛生局長張賢政表示，根據食品安全衛生管理法第15條，若食品中含有害人體健康的物質或異物，可依據同法第44條處以新臺幣6萬元以上2億元以下的罰鍰，將嚴格執行相關法規，確保食品安全。

▲基隆名店菠蘿麵包被控夾帶蟑螂。（圖／記者郭世賢翻攝）

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