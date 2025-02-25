遠傳電信「傳深夜無訊號」　大票基隆用戶哀號：以為手機壞了

▲遠傳電信昨（24日）晚間陸續傳出收訊異常，許多用戶回報無法上網、沒訊號。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

遠傳電信昨（24日）晚間陸續傳出收訊異常，許多用戶回報無法上網、沒訊號，還以為是自己手機壞了，目前官方尚未說明。基隆市議員施偉政直言，希望交通部能請遠傳高層，給個說法。

基隆市議員施偉政昨（24日）深夜表示，遠傳似乎基隆全區無訊號，國家級災難，剛剛嘗試聯絡遠傳電信，客服專線&遠傳手機直撥888等，都是無人接聽情況，希望交通部能請遠傳高層，給個說法。

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檢視網友回報，線上客服回應，為使服務更完善，部分地區4G/5G站台預計於25日1時許至7時許進行系統升級維護，維護期間暫時無法使用4G/5G網路（包括語音與上網服務），造成不便敬請見諒。然而，影響的範圍並無包括汐止、基隆一帶。

對此，不少網友紛紛哀號，「還以為手機沒繳錢」、「我想這時候應該很多人以為自己的手機壞了」、「已經不知道拿卡針捅我手機幾次了」、「上班到一半要回報才發現整個傻眼，也因為短訊司機無法收貨，因此造成損失算誰的啊」、「廣告台詞可能要改成只有遠傳，沒有訊息」。

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