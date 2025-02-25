2025台灣亞太蘭展將開幕　南消展場宣導防災確保安全零死角

▲南消後壁分隊前往2025台灣亞太蘭展場，針對展覽工作人員、攤商業者及相關單位進行自衛消防編組宣導，全面提升展場消防安全，確保活動期間零死角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台灣亞太蘭展將於3月8日至23日在後壁蘭花生技園區盛大開幕，這場全球矚目的蘭花盛會將吸引來自國內外的參展業者與觀光人潮，為確保展覽期間消防安全無虞，南消後壁分隊25日特前往展場，針對展覽工作人員、攤商業者及相關單位進行自衛消防編組宣導，全面提升展場消防安全，確保活動期間零死角。

蘭展期間人潮湧現，現場布置繁多，電氣設備使用頻繁，若管理不慎，恐將提高火災風險。因此，後壁消防分隊特別針對自衛消防編組的運作方式進行詳細講解，包括初期滅火、通報、緊急應變及人員疏散等重要程序，確保工作人員在突發狀況時能夠迅速應對。此外，消防人員也向展覽業者及工作人員示範滅火器、室內消防栓及自動警報系統的正確操作方式，確保場內人員熟悉使用，能夠在緊急情況發生時即時應對，減少財物損失，並保障民眾安全。

市長黃偉哲表示，「2025台灣亞太蘭展」是台南市重大活動，蘭展期間吸引大量民眾前來觀賞，期透過實際演練，使園區人員熟稔各項自衛消防編組任務，降低災害發生率，若遇災時也能正確應變處置，提升初期火災自救成效，避免造成更大災害。

消防局長李明峯亦表示，各公共場所應定期檢討自身的危機管理能力，檢討該場所的初期滅火、通報及疏散避難能力是否足夠，找出危險因子及推動改善方案，並進行自衛消防編組的演練，營造安全無虞的環境。