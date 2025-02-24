泡泡瑪特爆紅！「推活經濟」崛起　台灣消費數字曝光超驚人

▲泡泡瑪特爆紅。（圖／東方線上提供）

生活中心／綜合報導

潮玩品牌「泡泡瑪特POPMART」近年在台灣迅速崛起，不僅吸引明星追捧，還讓許多娃友排隊搶購。除了潮玩，球賽和演唱會也成為熱潮，大巨蛋的賽事和演唱會場場爆滿，各種明星周邊商品更是供不應求。這股熱潮背後，是「推活」文化的崛起。

「推活」源自日本，意指支持喜愛的對象（如偶像、藝人、IP角色等），現已在台灣、日本、韓國及泰國等亞洲國家流行。東方線上表示，推活不僅是一時潮流，更是一場情感經濟的革命，未來的消費市場將更加強調個性化、情感連結與社群互動。

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根據東方線上的研究，台灣有60%的消費者參與推活，20-30歲的年輕族群占比最高。推活對象包括偶像、歌手、演員（49%）、動漫遊戲角色（46%）和運動員（23%）等。整體來看，69%的消費者支持真實人物，56%則推虛擬角色。此外，18%的消費者對歷史建築、鐵道、寺廟等非人物事物也有濃厚興趣。年齡層的偏好也有所不同，20-30歲族群主要推偶像與動漫角色，而60歲以上則偏好運動員及歷史人物，顯示不同世代的推活對象呈現多元化發展。

▲60%消費者目前有進行推活。（圖／東方線上提供）

推活帶動的消費市場不容小覷。調查發現，台灣消費者每月平均在推活上花費4,456元，20歲族群更高達5,536元。其中，15%的20代推活族群每月花費超過7,000元，這樣的高推活消費族群在30代中也有7%。在時間投入方面，消費者平均每週花5.5小時進行推活，而20歲族群則高達12.3小時，顯示年輕族群不僅消費能力強，對推活的投入也十分熱情。

在推活的參與方式上，最多消費者選擇「觀看推的對象影片」（50%）與「上網蒐集資訊」（49%），其次是「購買周邊商品」（44%）。不同世代的參與方式也有所不同，20代偏好參加演唱會、粉絲見面會及快閃店活動，而60代則較傾向上網蒐集資訊與參加展覽。

▲平均每月推活的消費金額。（圖／東方線上提供）

推活不再僅限於個人行為，更逐漸轉變為群體活動。49%的消費者與朋友一起推活，20代與朋友共推比例高達62%，反映出Z世代透過推活強化同儕認同的心理需求。40代則較常跟「孩子」(22%)一起推活；50代偏好與家人一起，在「配偶」(32%)與「孩子」(32%)的比例都偏高。60代一起從事推活的對象相對多元，但與「孩子」(53%)的比例最高。顯示推活成為家庭中世代間的共同話題，進而成為具擴散性的家庭活動。

推活不僅帶動消費，也滿足了人們的情感需求。52%的消費者認為推活帶來快樂，48%期望獲得正面能量，46%則認為能帶來滿足感。20代消費者特別重視推活的情感價值，其中58%希望透過推活獲得快樂，52%則尋求心靈療癒。

▲從事推活的對象。（圖／東方線上提供）

品牌商機也隨之浮現，80%的消費者表示聯名商品能提高購買意願，其中20代消費者的比例高達88%。透過聯名合作與主題化商品，企業能有效吸引這些熱衷於情感投射的族群。東方線上表示，從個人興趣到群體參與，推活已成為影響消費市場的重要文化現象，年輕族群透過推活尋求群體認同，40-60代則偏好知識型活動，品牌可針對不同世代的消費習慣制定分層行銷策略；此外，推活已不僅是個人嗜好，在家庭間更具擴散性，成為親子互動的重要橋樑，企業若能推出親子友善的推活體驗與跨世代聯名商品，將有望提升消費者黏著度，甚至開拓新的市場商機。