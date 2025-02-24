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逛日本好市多「驚見1物品」貴很多！他感嘆：在台灣還是很幸福

▲▼好市多,costco,好市多美食部。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO發現日本好市多的商品沒有比較便宜。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）除了平時價格優惠，不時還會有特定商品祭出爆殺促銷，一名網友表示，到日本好市多逛了一圈後發現，雖然日本會費比較便宜，但是從美國進口的商品，或是好市多自製的蛋糕，都賣得比較貴，只有日本國產的東西比較便宜，感嘆「在台灣還是幸福的」。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文，日本好市多的一般金星會員年費為4840日圓（約新台幣1059元），黑鑽卡金星會員9900日圓（約新台幣2166元）、商業會員4235日圓（約新台幣926元），都比台灣便宜不少。

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不過，原PO看完商品後發現，美國進口商品的價格比台灣高出許多，甚至連好市多自製蛋糕也不例外，「只有日本國產品比台灣便宜」，感嘆在台灣購物還是比較幸福。

貼文曝光，網友們認為日本好市多商品至少品質好，「日本不用刷聯名卡結帳，就比台灣幸福」、「日本店的美國牛肉比台灣便宜太多」、「至少日本賣場的肉都很漂亮」、「應該只有台灣好市多肉類有開盲盒的驚喜感？這點看起來的確是幸福的，一樣是買肉，我們的比較好玩，不是驚喜就是驚嚇」、「轉換台幣還是比台灣便宜啊，馬卡龍跟咖啡都是台灣貴喔」、「有高有低，算起來差不多，但是日本的新品比較多」。

不過也有人指出，「日本的好市多防顧客防得跟賊一樣，不推」、「不開心不滿足都是比較出來的，多待幾個國家，就覺得台灣還行啦～如果在台灣屬於低薪族群，相信到哪個國家都很辛苦」。

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