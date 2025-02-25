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女子戴「蒸氣眼罩睡覺」致視力受損　醫提醒：勿敷超過20分鐘

▲▼女子戴蒸氣眼罩睡覺致視力受損。（圖／翻攝自小紅書）

▲不少人有睡前敷蒸氣眼罩的習慣。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海一名李小姐近日不小心戴著蒸氣眼罩睡了一晚，隔日醒來感到右眼疼痛、視力模糊，久久未恢復，嚇得她立即到醫院就診。醫生對此表示，李小姐是因超時配戴蒸氣眼罩，導致眼周紅腫、充血，甚至低溫燙傷，只能透過滴人工淚液來緩解。

據《長江雲新聞》報導，李小姐之前的視力是左眼1.5、右眼1.2，這次檢查後，發現視力倒退到左眼1.0、右眼0.6。醫生表示，是眼睛出現低溫燙傷的情況所致，「低溫燙傷是指，身體長時間接觸41℃至45℃的低熱物體，所引起的慢性燙傷。」

▲▼女子戴蒸氣眼罩睡覺致視力受損。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼女子戴蒸氣眼罩睡覺致視力受損。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼女子戴蒸氣眼罩睡覺致視力受損。（圖／翻攝自小紅書）

▲不只李小姐，社群上有不少人分享，因戴著蒸氣眼罩睡覺，起床後發現眼睛發炎。（圖／翻攝自小紅書，上同）

蒸汽眼罩的原理，就是利用發熱體中鐵粉，與空氣中的氧氣，發生化學反應，釋放熱量，達到熱敷眼部的作用。

武漢協和醫院眼科副主任謝華桃表示，「熱蒸是常見的一種物理治療手段，用於改善乾眼症，促進瞼板腺油脂的排出，通常這種治療要持續15至20分鐘，但如果使用市售蒸氣眼罩，因溫度偏高，不建議超過20分鐘。」

謝醫師提醒，消費者除了要選擇正規廠商生產的蒸氣眼罩外，還得評估自身的健康狀況，「我們不建議糖尿病患者，使用這類蒸氣產品，因為這類患者的周圍神經不是很敏感，可能會更容易產生低溫燙傷，還有眼周發炎、眼壓高的人也建議不要使用。」

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