超商店員「手伸褲檔」狂抓下體！業者喊冤　網友不買帳

▲超商店員「手伸褲檔」狂抓下體。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

上海一間超商店員被顧客目擊，竟站在熟食區旁「手伸入褲檔」狂抓下體，影片在網路上曝光後立刻引來撻伐。超商在聲明中解釋，該店員僅是身體不適，才會做出讓顧客誤解的不雅動作，已對店員祭出懲處，同時強調這段影片被剪輯後製後具有誤導性。不少網友認為，若真是身體不適為何要懲處，對此解釋並不買單。

根據《網易》報導，上海外灘旁一間超商的店員竟在熟食區前方，直接將手伸入褲檔裡狂抓，而相關影片也衝上熱搜，網友狂批，「這應該是報警吧，並且禁入相關行業」、「希望嚴懲」、「要我肯定當場發飆了」、「這還能不能讓人好好買東西了」。

超商官方也隨即在小紅書上發布聲明稱，聲明也強調，部分影片在未經調查核實之情況下，被剪輯、製作成具有誤導性的影片並發佈到網路平台，要求立即撤除並停止傳播。

聲明中強調，該員工並未對顧客做出不雅行為，僅是身體突發不適，而做出令顧客誤解的肢體動作，公司對此深表歉意。同時，公司已經依照規章制度對該員工進行處罰，同時要求全部門市再次檢視和落實作業規範，並願意接受政府相關單位的監督檢查。

不過，網友似乎對此回應並不買單，「無論是不是撓，怎麼也得去廁所，還要洗手吧」、「寫這篇聲明的人彷彿不太聰明」、「都這樣搔了，怎麼剪（接）你說」、「都說身體不適了然後還是一場誤會，為啥還要處罰？」