孕婦剖腹誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下！」醫生一看驚呆

▲大陸上海市一名孕婦近日剖腹誕下龍鳳胎。（圖／翻攝自微博）



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大陸上海市一名孕婦近日剖腹誕下龍鳳胎，正當醫生緊急縫合時，她突然大喊「等一下！」在場醫護人員聞聲仔細查看，瞬間都驚呆了。醫生迅速檢查，其他醫生也紛紛湊近觀察，突然一名護士驚呼「天哪，真的還有胎動！」醫生的臉上閃過一絲震驚，他迅速調整方案，準備進行進一步的檢查。

綜合陸媒報導，醫生當天正在替一位孕婦進行剖腹產手術。突然，孕婦發出一聲急促的呼喊「等一下！」主刀的李醫生停下手中動作，問道「怎麽了？」孕婦喘息著，聲音微弱卻堅定「我感覺到還有東西在動。」手術室瞬間陷入一片死寂，所有人的目光都集中在孕婦腹部。

李醫生迅速檢查，其他醫生也紛紛湊近觀察。突然，一名護士驚呼「天哪，真的還有胎動！」李醫生的臉上閃過一絲震驚，他迅速調整方案，準備進行進一步的檢查，隨後發現了一個令人震驚的事實，原來孕婦的子宮內還有一個未被發現的第三胎，讓整個手術團隊都感到無比震驚。

「這怎麽可能？我們之前的超聲波檢查並沒有顯示有第三個胎兒啊！」一名年輕的醫生喃喃自語。「可能是位置特殊，被遮擋了。」李醫生冷靜地分析著，同時指揮著團隊準備進行額外的手術。時間一分一秒過去，手術室內的氣氛緊張而沉重，終於第三個小生命在醫生們的努力下安全誕生，醫護人員這才鬆了一口氣

「三個孩子，這真是個奇跡，也是個挑戰。」李醫生在縫合完最後一個傷口後，對孕婦的家屬說道。另一方面，家屬們面面相覷，既驚喜又擔憂，他們知道迎接三個新生兒將意味著更多的責任和挑戰，同時也滿懷期待地準備迎接這個家庭的新成員。

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