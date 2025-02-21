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大陸 大陸焦點 特派現場

掛紅燈籠及紅光燈！陸民眾家門口擺風水大陣　鄰居出門嚇到發毛

▲上海一民眾在家門口擺陣，還掛上紅燈籠，讓鄰居每天經過覺得十分駭人。（圖／翻攝環球網）

▲上海一民眾在家門口擺陣，還掛上紅燈籠，讓鄰居每天經過覺得十分駭人。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海一民眾今（2025）年重新裝潢後，在自家大門口掛起兩個大紅燈籠，24小時亮著紅燈，經過的鄰居都要在「紅光」照射下通過，讓人不寒而慄。不僅如此，他還在大門兩旁放置仿玉獅子，再加上銅製山海鎮、五帝錢、咬劍獅等各式各樣的風水擺件，宛如傳說中的「風水大陣」，在紅光照射下，讓鄰居每天經過時，心裡發毛。

▲上海一民眾在家門口擺陣，還掛上紅燈籠，讓鄰居每天經過覺得十分駭人。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，不光觀感上不舒服，這位鄰居還把房門擴大，做了門套，將消防管道包裹其中，同時，房裡全部的玻璃，都被換成了防彈玻璃，反光現象很嚴重。而且，像這樣一模一樣佈置的房子在小區裡還有一套，也是這位業主家的。

社區物業經理透露，屋主住這戶，爸媽住另一套房子，父母先後去世了，現在也沒有人管他，2023年9月，這兩邊放了兩個小的（麒麟），「我們和他溝通過，居委會也和他溝通過，他也無動於衷，今年裝修他就變本加厲了。」

▲上海一民眾在家門口擺陣，還掛上紅燈籠，讓鄰居每天經過覺得十分駭人。（圖／翻攝環球網）

據悉，屋主除了門口的擺設十分駭人，他還將兩套房子裡所有的窗戶，都做成了防窺反光且防彈的玻璃，也曾引起糾紛。當地居民區書記表示，屋主自己開公司，在風水上有這方面的講究，裝修整體風格就能看出味道。

至於屋主在多方壓力下，則是選擇避不見面，也不願意改動，讓當地居委會及鄰居十分困擾，只能尋求公部門對居住安全顧慮進行檢查，或以侵犯相鄰權對其提出告訴，讓法律來解決這類駭人事件。

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