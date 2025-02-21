疑妻外遇基隆男「棍棒痛毆再點汽油」　和解沒用重判5年2月

▲家暴變縱火！狠夫潑汽油燒妻，法官重判5年2月不減刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

鄭姓男子因懷疑妻子與他人有外遇，竟以極端殘忍手段對妻子施暴，先持木棍毆打，再潑汽油點火燒妻，導致妻子全身四分之一體表面積受到二至三度灼傷，留下永久性傷害。基隆地院審理後，依重傷害罪判處鄭男5年2月徒刑，並未因其與妻子達成和解而予以減刑。

根據判決書指出，事件發生於2024年5月22日23時許，鄭男在住處前倉庫與妻子發生激烈爭吵。爭執過程中，鄭男因懷疑妻子外遇，情緒失控，先持木棍朝妻子臀部及腿部毆打，造成多處瘀傷。隨後，他更變本加厲，將裝在寶特瓶內的汽油潑灑在妻子身上，並以打火機點燃，導致汽油瞬間起火燃燒，妻子全身陷入火海。

鄭男見妻子全身起火，立即從附近魚池舀水撲滅火勢，並脫掉妻子身上燃燒的衣物，隨後攔計程車將妻子送往醫院急救。經醫院救治後，鄭妻雖保住性命，但其頭部、臉部、頸部、腹部及四肢等部位，約占全身四分之一的體表面積，受到二至三度燒傷，皮膚遺留永久性疤痕，且排汗功能嚴重受損。檢方調查後，認定鄭男的行為已構成重傷害罪，依法將其起訴。

法院審理期間，鄭男坦承犯行，並與妻子達成和解，且已履行賠償義務。妻子也表示願意給予鄭男一次自新機會。然而，法官認為，鄭男僅因懷疑妻子外遇，便以極端殘忍手段對妻子施暴，不僅罔顧其生命安全，更對妻子造成身體及心理上終生難以磨滅的傷害。儘管鄭男已與妻子和解，但其行為嚴重違反社會秩序與道德底線，法官因此不予減刑，依重傷害罪判處鄭男5年2月徒刑。