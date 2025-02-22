牙醫偷吃太鼓老師「房內演動作片」！妻氣炸外流下場慘了

▲嘉義一名牙醫偷吃太鼓老師，並且拍攝性影像。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

嘉義一名牙醫阿宏（化名）與太鼓老師小莉（化名）發生婚外情，並且拍攝了性愛影片。阿宏的妻子發現以後，氣得發送給小莉的學生看，並大罵「X女人很想入住中山路」、「X女人真的好可怕」等話語，因而被小莉提告，最終也因此遭到判刑，得不償失。

根據判決書內容，阿宏與妻子均是牙醫師，原先生活幸福美滿，怎料阿宏認識了小莉以後，婚姻就此變調。阿宏與小莉發展出婚外情關係，更是將性愛的私密影像拍了下來，存在阿宏的手機裡。

阿宏的妻子2023年9月間翻看丈夫的相簿，意外發現了性愛影像，氣得將影片轉發到自己手中，並且發送給小莉的學生小婷（化名）觀看。

小婷與阿宏的妻子站在同一陣線，相互傳送訊息罵小莉「X女人真的好可怕」、「妖女手段太厲害了」、「X女人很想入住中山路」，阿宏的妻子還發送電腦資料夾清單，包含「車震性交照片」、「開房間性交照片」、「開房間性交攝影檔」等資料夾。

此外，小婷還想拉攏小莉的另一名學生，拿出小莉的性愛影像給對方看，不過該名學生立即撇頭，因此並沒有看見。

事件曝光以後，阿宏的妻子、小婷雙雙被告上法院。嘉義地院審理後，依照非法利用個人資料罪，判阿宏的妻子4個月有期徒刑。至於小婷的部分，則是被依照經他人同意，無故以他法供人觀覽其性影像未遂罪，判處3個月有期徒刑，全案仍可上訴。