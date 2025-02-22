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跟前女友舊情復燃「偷拍性愛片」！日文老師被現任抓包　下場慘了

▲領有身障手冊的桃園市曾姓八旬老翁，去年12月與今年1月遭指控兩度趁居家女服務員照護時觸摸左大腿、襲胸等性騷擾得逞，桃園地院今天判決出爐。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲日文老師跟前女友舊情復燃，在家中發生性關係，並且偷拍影片，結果被現任抓包。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名日文教師阿郎（化名）先前透過朋友小悅（化名），認識了正妹小雪（化名），雙方進而交往，怎料阿郎竟趁著小雪來他家中時，偷偷錄下性愛影片，並保存在手機裡面，直到被現任女友抓包，全案才曝光。新竹地院審理後，判阿郎1年有期徒刑，並沒收扣案手機，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿郎2023年3月間透過小悅認識小雪，2人見面後感情發展迅速，3月底首次碰面、出遊，不久後便開始交往。不過這段感情十分短命，只維持了短短一個月的時間，2人5月初便決定分手。

分手以後，阿郎仍舊與小雪藕斷絲連、保持著聯繫。直到6月某天，2人在阿郎的住處碰面，隨後便舊情復燃，發生了性關係，阿郎也偷偷使用手機，將小雪的私密影像紀錄了下來。

不過，阿郎偷拍小雪的性愛影片，被現任女友小夢（化名）發現，影片被轉傳到小悅的手裡，小雪又輾轉從小悅口中聽聞遭到偷拍的消息，全案才曝光。

新竹地院考量，案發當時小雪尚未滿18歲，阿郎明知對方為未成年少女、身心發展尚未健全，竟為了滿足一己私慾，偷拍性影像，對小雪的身心健全、人格發展產生不良影響，最終判阿郎1年有期徒刑、扣案之手機沒收，全案仍可上訴。

 
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