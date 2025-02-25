林岱樺涉貪獻金　住持寢室垃圾桶2字條露餡

▲與林岱樺關係匪淺的通法寺住持釋煌智（右）俗名洪正威，檢調查出，他疑用去年自己出資創立的林三郎覺教基金會助林「洗」政治獻金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案及政治獻金案震撼高雄政壇，本刊掌握，檢調發動搜索過程中，林岱樺的胞弟林岱融及2名助理竟透過蘋果手機FaceTime通訊功能彼此聯繫、通風報信，另發現林岱樺及涉案助理共4人案發前刪除手機重要對話，他們還事先找好委任律師，想找的辯護人不乏幾位從雄檢退休、辦過不少大案的檢察官。

據透露，檢方搜索林岱樺的仁武服務處時，更找到二張紙條，一張寫著林及住持準備委任的律師大名，一張則提及助理費及洩密案。

▲林岱樺是民進黨內高雄市長熱門人選，如今遭檢調大動作搜索，又遭百萬交保，替綠營黨內初選埋下變數。

此外，檢方聲押相關卷證顯示，檢調另在通法寺住持釋煌智的寢室垃圾桶也扣到二張類似字條，同樣是討論住持與林岱樺所要委任的律師，經核對後發現，幾名被告打算委任的律師重複的就有四位，檢方因此在羈押聲請書敘明，據此證明有勾串、串證之虞，最後法院裁定林岱融及二名助理交保，但仍要求他們應遵守不得與彼此、其餘潛在共犯及證人為任何形式的接觸。

▲本刊掌握林岱樺涉公益侵占990萬元政治獻金匯入通法寺，她的胞弟林岱融（圖）涉製作不實憑證協助林向監察院申報。

在此之前，調查局南機站2021年8月調查林疑涉政治獻金案，也曾發生筆錄外洩及有人事先通風報信的案外案。當時南機站約談一名陳姓證人，未料筆錄卻被該名證人偷走，並送到林岱樺的大寮服務處，南機站後來將陳姓證人涉犯竊盜，及駱姓、盧姓調查官涉犯過失洩密罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。



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