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柯文哲「宗教化煉金」揭密！　陳智菡、黃瀞瑩恐也有罪

柯文哲曾想利用競選販賣車及功德箱，以電子支付對小草們進行小額募款。（恆春分局提供）

▲柯文哲曾想利用競選販賣車及功德箱，以電子支付對小草們進行小額募款。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士表示，曾誓言改變政治文化、落實「公開透明」的柯文哲，在成立民眾黨後，就將發展黨營事業、開拓財源視為重要業務並與沈慶京等財團往來還涉圖利及收賄，從總統大選前，他與李文宗通聯，不難看出柯不只要收受大筆政治獻金，連支持者的小額捐款也想吃乾抺淨，成了他過去狠批收受獻金「撈到最後1秒」的政治人物。

本刊掌握，2023年11月27日，柯文哲向李文宗提議：「我們的2台車（販賣車），要不要乾脆設一個箱子讓大家直接丟錢，就像香油錢一樣，另外一種『三隻小豬』另外，可以弄那個悠遊卡刷卡機嗎？可能要再推展一波小額募款的方式。」李文宗隨即回稱：「研究過了，直接丟錢不符合《政治獻金法》，目前已經可以數位支付了。」

柯文哲提到的「三隻小豬」是2011年10月蔡英文競選總統時，有小學生送她3個小豬撲滿，由於《政治獻金法》禁止未成者捐政治獻金，工作人員拍照並致謝後就把小豬撲滿歸還小朋友，但仍傳出被監察院關切，民進黨順勢推出小豬撲滿募款活動，引發「三隻小豬」風潮，並依法開立政治獻金收據及向監察院申報，共募逾10萬小豬撲滿，超過逾2億元政治獻金，2016年蔡英文再度參選仍延續三隻小豬模式募款。

依《政黨法》及《政治獻金法》規定，政黨不能從事營利事業，政治獻金也不能用以營利，但柯文哲在大選期間處理龐大的政治獻金，完全無視法令規定，隨著京華城弊案爆發，柯營多位核心幕僚淪為被告遭起訴。

柯文哲（左）預計在3月20日出庭受審。

▲柯文哲（左）預計在3月20日出庭受審。

此外，民眾黨立法院黨團主任陳智菡、台北市議員黃瀞瑩等人，在政治獻金案中抽佣，與「壯世代」圖利自肥立法等弊案，辦案人員也逐一釐清中。陳智菡及黃瀞瑩被認定違法侵占政治獻金，也可能面臨司法追訴。

民眾黨立院黨團主任陳智菡涉政治獻金抽佣被查辦。

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡涉政治獻金抽佣被查辦。

北市議員「學姐」黃瀞瑩因折扣碼捲入政治獻金抽佣風暴。

▲北市議員「學姐」黃瀞瑩因折扣碼捲入政治獻金抽佣風暴。

本刊調查，柯文哲去年在大選中敗陣後，除了黨營事業，也開始布局2026年及2028年選戰，他認為旗子、傳單與衣服等各種競選物資，應由木可統一供應全台的民眾黨候選人。他向黨內人士表示，2026至少有超過100位候選人，應該要考慮建立中央供應系統，足見他遭收押前，對政治及黨營事業都展現高度企圖心。直到去年他深陷貪汙風暴，曾向黨內人士表示：「不求100分，只求還有機會復活。」

而隨著外界一窺柯案的相關內情，不只柯文哲深陷司法泥淖，柯家人也恐遭牽連，他能否求得復活機會？短期內似乎仍看不到答案。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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