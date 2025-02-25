林岱樺「涉詐總額」曝光　往生親友變人頭

▲林岱樺被帶進調查局南部機動組時，將此案導向政治辦案，對著媒體高喊「政治干預司法、司法干預初選。」（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案及政治獻金案震撼高雄政壇，已任7屆立委的她，涉案情節受各方矚目。本刊調查，檢調偵辦林岱樺涉詐助理費案發現，竟有一名已往生的駱姓親友列為人頭，他曾在2022年間作筆錄供稱，未領到一毛錢，因此被視為人頭，甚至連林已故的父親、前高雄縣鳳山市長林三郎也牽扯其中。

▲檢調追查林岱樺（左）涉詐助理費案赫然發現，林的已故父親、前高雄縣鳳山市長林三郎（右）也牽扯其中。圖為林三郎2011年替她站台畫面。

本刊掌握，辦案人員查出，林岱樺以四人、包括妹妹林岱縝為人頭，將助理費詐出匯入林岱縝等人的帳戶，待累積至一定金額後，再由胞弟林岱融所屬的佳安事務所共6名員工，依林岱樺及林三郎指示，分別將錢以現金或轉帳方式，存入林岱樺台新銀行鳳山分行帳戶，挪作私人支配使用，合計涉詐近2000萬元。

▲林岱樺涉以人頭詐領助理費，她的胞妹林岱縝（圖）也涉案以30萬元交保。

雖然林岱縝稱自己確實擔任林的助理，且長年在地方服務處協助處理選服，薪資也由立院直接匯到助理的帳戶，經查共計854萬多元，不過，林岱縝涉嫌滅證，將手機重要的對話刪除，另她的薪資有無浮報，也成為專案小組亟欲釐清的重點。

▲本刊掌握林岱樺涉公益侵占990萬元政治獻金匯入通法寺，她的胞弟林岱融（圖）涉製作不實憑證協助林向監察院申報。

不只如此，林岱樺還被懷疑以王姓弟媳充當人頭助理詐領公帑，至於和林關係匪淺的通法寺，也有一名韓姓出家人出現在人頭名單中，至今仍未到案說明。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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