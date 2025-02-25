親綠企業主牽線管中閔　柯文哲交代橘子：妳去追蹤

▲黃安捷（圖）曾向柯文哲表示，要安排柯與管中閔見面。（圖／鏡週刊提供，下同）

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柯文哲弊案隨著偵辦及審理，他規劃黨營事業及募款方式以及陳佩琪委託房仲帶看豪宅的完整脈絡逐一還原，除了柯文哲涉圖利京華城及收賄與侵占政治獻金罪證一一曝光，柯文哲與政商往來內幕也浮現，其中，柯文哲曾安排要與親綠企業人士黃安捷秘宴及和前台大校長管中閔往來。

柯文哲與政商界往來時，常由貼身帳房「橘子」許芷瑜負責聯絡，2人曾多次密訪威京集團主席沈慶京，2023年也一起見妙天禪師，並由橘子收下1,000萬元現金。

▲柯文哲的貼身帳房「橘子」許芷瑜去年8月29日從松山機場出境（圖）前往日本，10月8日轉往澳洲。

此外，綠營色彩濃厚的企業界人士黃安捷2024年3月11日向柯文哲表示，要安排一些人讓他認識，當時柯文哲即請橘子聯絡安排，並說：「這位黃叔叔就交給妳處理。」不久柯告訴橘子，要安排時間跟黃安捷吃飯，不要去餐廳，去黃安捷家。

當時柯文哲向橘子表示：「我覺得那個地方很好。」隨後又說要安排（老婆）陳佩琪、（祕書）黃心緗及橘子一起與黃安捷吃飯。去年3月21日，柯告訴橘子：「黃安捷說要安排管中閔見我，妳去追蹤。」此外，柯文哲也常與橘子討論選戰布局，顯見2人關係密切。

全案雖進入法院審理，檢調廉追緝潛逃出國的關鍵共犯「橘子」許芷瑜，仍不懈怠，近日也針對柯文哲另案財產來源不明罪及北士科與魚果市場等案，展開新一波偵辦行動。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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