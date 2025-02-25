民眾黨營事業家族化　「小草咖啡」高層全是柯家人

▲柯文哲（左）預計在3月20日出庭受審。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭收押，該黨的屯田、木可及小草咖啡棧等黨營事業計畫也隨之中止。不過，隨著柯案進入法院審理，相關卷證也揭露柯在京華城收賄弊案爆發前，仿效國民黨設立黨營事業牟利的藍圖，以及規劃由妻子陳佩琪擔任小草咖啡棧董事長兼總經理，兒子柯傅堯與陳佩琪的哥哥、姊姊、姊夫包辦董監事等「家天下」醜態。

台北地院訂下週二（3月4日）開始密集審理柯文哲貪汙弊案，而隨著全案進入法院審理程序，更多不利柯等被告的事證也隨之曝光；相關證人的通聯更顯示，柯妻陳佩琪與兒子柯傅堯，都與木可公司及政治獻金等款項有關。

▲柯文哲（右）得知妻子陳佩琪（左）有意退休後，想安排她任小草咖啡棧董座兼總座。

此外，柯文哲仿效國民黨設立黨營事業，勾勒該等公司的願景及支持者源源不絕的消費力，將成為民眾黨的金雞母，並且還打算任用近臣出任相關管理階層，就連小草咖啡棧都內定由妻兒與姻親們一同入主，「家天下」的醜態暴露無遺。

本刊調查，柯文哲擬定的「屯田計畫」原本要募集20億元，後來還打算讓妻子陳佩琪與娘家人及兒子柯傅堯掌管小草咖啡棧，去年3月28日在「壯世代教科文協會」開會討論，要以連鎖店方式先在北、中、南各開1家店，但當天陳佩琪無法參加，柯文哲交待大帳房李文宗：「下一次開會的時間，喬一個陳佩琪可以去的時間。讓她看看，再讓她自己想想她想做什麼。」

▲陳佩琪（左）原本被安排擔任小草咖啡棧董事長兼總經理，兒子柯傅堯（右）則任董事。

當時柯文哲自爆：「我發現她是不想當醫生，不是想去開公司，因為市立聯合醫院要求的東西越來越多，這已經不是她純粹想做臨床的醫生可以應付的，所以她想要退休落跑。」柯並表示：「要找一些工作讓她做。」李文宗隨即回應：「會想個可讓陳佩琪安心又比較容易上手的模式。」

本刊調查，當時陳佩琪想讓姊夫擔任小草咖啡棧董事、姊姊當監事，柯文哲則建議，由兒子柯傅堯、陳佩琪大哥及姊夫3人擔任董事，監事則照陳佩琪的想法，由陳的姊姊出任；柯還打算出資600萬元，由柯傅堯的帳戶匯過去，詢問李文宗這樣做是否合法，李回說不能這樣匯款，才沒匯成。

▲李文宗（前右）是柯文哲的得力助手，去年柯原本要安排他當黨營事業的最高顧問。

此外，柯文哲對黨營事業的想像，也可從他在會中的指示看出端倪。柯說：「創新創業這是我們中長期目標，我們不可能用國民黨、民進黨的民意代表組織，要用企業組織，去中心化、E化、扁平化這3原則來建構組織系統。」

理想講得宏大，但當時陳佩琪忙著賞屋，一直沒將小草咖啡棧的創立款項匯至指定帳戶，去年7月柯見小草咖啡棧進度停滯，直接對李文宗下令：「用600萬元先去做，預定2025年1月1日開幕、開始找店長，由陳佩琪當董事長兼總經理。」之後，8月即爆發政治獻金假帳案，柯當即暫緩小草咖啡棧，說：「等這一波處理完再說。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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