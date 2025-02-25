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戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

柯文哲收到1.1億元選舉助款後，老婆陳佩琪（圖）買房、看豪宅引爆爭議，她親自出面解釋資金來源。（民眾黨提供）

▲柯文哲收到1.1億元選舉助款後，老婆陳佩琪（圖）買房、看豪宅引爆爭議，她親自出面解釋資金來源。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

柯文哲去年選後，擔心1.1億元選舉補助款被陳佩琪拿走，他就不能用了，曾向大帳房李文宗求助，但仍擋不住她買房看豪宅的行動，除了已曝光的4,300萬元商辦，陳還曾下過2筆斡旋金，想訂2戶上億元豪宅，最後因柯文哲身陷假帳風爆，豪宅沒買成，陳佩琪也取回幹旋金。

去年8月民眾黨爆發政治獻金假帳案，陳佩琪被踢爆5月用柯文哲名義，以現金4,300萬元買下商辦。至於為何以個人名義購買，陳佩琪說，當時真的是思慮不周，對民眾黨也很抱歉；對於被爆料看豪宅，她只輕描淡寫說，自己東看看西看看、想幫兒子買婚房。

陳佩琪以柯文哲名義，去年5月以現金4千3百萬元，買下立法院附近的商辦「中國航運大樓」（圖）。

▲陳佩琪以柯文哲名義，去年5月以現金4千3百萬元，買下立法院附近的商辦「中國航運大樓」（圖）。

為了釐清4,300萬元購買商辦的金流，辦案人員陸續清查相關資料發現，陳佩琪透過知名房仲業者，對看中的2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，隨後因政治獻金假帳及京華城弊案連環爆才喊停。知情人士表示，陳佩琪後來在8月27日拿回斡旋金，若柯案晚點爆發，她看上的億元豪宅成交機率極高，可能引出更多不明資金。

本刊調查，當時媒體熱議陳佩琪看豪宅，柯文哲便在8月23日要民眾黨立院黨團主任陳智菡「先找陳佩琪談一談，看要怎麼善後。」「要控制陳佩琪所有的發言，都要給妳先看過。」「不然變自走砲，我們救火都來不及。」但風波持續延燒，8月26日陳佩琪沒回家，柯緊急透過LINE傳訊陳智菡：「請問今天有把炸彈都問清楚了嗎？」「先釐清買房的錢及財產狀況，再處理斡旋金。」最後還問陳智菡要怎麼對外解釋。

知情人士指出，柯文哲、陳佩琪及陳智菡3人去年8月27日商議，決定過2天、即8月29日召開記者會對外定調，買房的錢是從選舉補助款中支付，至於來自木可的450萬元政治獻金，則是要在隔天捐出，陳佩琪建議把商辦賣掉後錢放進基金會，柯則有意把商辦捐給民眾黨，但隨後柯遭收押，購屋資金仍待查，另木可匯入的450萬元，因已有244萬元匯至柯傅堯帳戶，其中95萬元已用於買股票，柯營後來宣稱捐出的450萬元，來源至今仍未明。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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