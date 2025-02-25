高雄水餃名店「湯麵驚見5蟲在漂」！他傻眼PO照　釣出一票苦主

▲高雄一間水餃名店湯麵的湯麵爆出疑似食安問題。（翻攝fion_0816 Threads）



圖文／鏡週刊

高雄一間知名水餃店湯麵的湯麵爆出疑似食安問題，一名網友在Threads指控，點的湯麵內有蟲，且至少有5隻蟲在漂浮。對此，店家強調會停業清消；另外，高市府衛生局也前往該店稽查。

一名網友在Threads發文表示，高雄一間知名水餃店，「免費幫客人添加滿滿蛋白質，貼心到不行，也噁到不行！」據網友PO出的照片，湯麵裡至少漂浮5隻蟲屍。文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，「偷偷說我住在對面，只吃一次就差評沒再去吃過了」「我過年初四有去用餐，當中有點牛肉燴飯，要吃完那刻湯汁也發現果蠅」。

原PO事後也再發另一篇文表示，該店停業一天，「雖然用餐體驗極度糟糕，也一定有哪個環節出了問題，但願意犧牲一天的營業額去做消毒檢查，台灣這種老闆不多了。」

對此，業者也做出回應，為該事件感到非常抱歉，同時表示會虛心檢討改進，檢查哪個環節出問題。衛生局則呼籲，餐飲業者要防止病媒蚊，依食品良好衛生規範加強作業場所設備和管理，維護消費者食的安全。



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