柯文哲：我怕陳佩琪拿「破億選舉補助款」　出招難防妻看豪宅

▲柯文哲（左）曾安排妻子陳佩琪（右）及其家人接掌黨營事業小草咖啡棧。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭收押，檢廉調發現，柯擔心1.1億元選舉補助款被陳佩琪拿走，他就不能用了，曾向大帳房李文宗求助，但仍擋不住陳佩琪買房看豪宅的決心與行動。

本刊調查，去年1月總統大選落幕後，獲得369萬餘票的柯文哲與吳欣盈，可獲每票30元補助款，共1.1億餘元，柯2月4日接獲中選會領款通知，立即向 大帳房李文宗問：「這個錢要存到哪一個帳戶？」「我是怕陳佩琪拿去，我就不能用了。」李文宗聞言回說已找會計師及民眾黨財務長梁秀菊跟監察院討論，這筆錢只能存入黨部帳戶，「由您專款專用，怎麼用完全由您決定。」

▲柯文哲擔心一．一億元的選舉補助款被老婆陳佩琪拿走時，大帳房李文宗（圖）曾提解方。

知情人士指出，當時李文宗建議柯文哲，可參考民進黨公布賴清德處理補助款作法，將其分3份運用，第一份做為公益使用；第二份提供給創黨黨員用以弱勢照顧及年輕黨工出國深造；第三份則依規定回捐給黨，柯後來卻選擇將補助款2/3、約7,380萬餘元匯到私人帳戶，未採納李文宗建議。

去年8月民眾黨爆發政治獻金假帳案，陳佩琪被踢爆5月用柯文哲名義，以現金4,300萬元無貸款霸氣買下立法院附近商辦。至於為何以個人名義購買，陳佩琪說，當時真的是思慮不周，對民眾黨也很抱歉；對於被爆料看豪宅，她只輕描淡寫說，自己東看看西看看、想幫兒子買婚房。

▲20億元募款的「屯田計畫」是柯文哲的黨營事業原型藍圖。

為了釐清4,300萬元購買商辦的金流，辦案人員陸續清查相關資料發現，陳佩琪不只買商辦，還透過知名房仲業者看上億元豪宅，隨後因政治獻金假帳及京華城弊案連環爆才喊停。知情人士表示，陳佩琪後來在8月27日拿回斡旋金，若柯案晚點爆發，她看上的億元豪宅成交機率極高，可能引出更多不明資金。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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