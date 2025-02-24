台中男闖勤美誠品11樓墜落亡！星巴克玻璃碎裂緊急暫停營業

記者許權毅／台中報導

台中市勤美誠品綠園道商場今日下午2時許傳出墜樓案件，一名年約50多歲男性不明原因進入賣場11樓停車場，隨即自該處墜下，頭部重創當場死亡。男子倒臥地點就在星巴克前，墜下後撞擊大樓照明設備，再撞上星巴克玻璃，店家緊急貼出公告，宣布暫時停止營業。

▲勤美誠品綠園道商場今日下午傳出墜樓案。（圖／記者許權毅攝）



警方初步了解，下午2時35分獲報，西區館行路人行道有墜樓案件，經查，男子為年約40至50歲左右（詳細身分待查證中），自商場11樓停車場墜下，經消防局救護人員到場，確定男子已經明顯死亡。經警方調閱監視器，發現男子獨自一人搭乘電梯進入11樓，初步排除外力介入可能性。

▲男子墜落在賣場邊人來人往的人行道上，不少民眾受驚。（圖／記者許權毅攝）



報案的民眾為一旁駐唱的賴姓街頭藝人「台中阿宏」，賴男說，當下正在唱歌，沒想到後方突然傳來聲響，原先以為男子是被物品砸到，但是上前查看傷勢，發現應該不是被砸到，而是人墜落，趕緊請119到場。

▲▼星巴克玻璃遭碎片砸中碎裂，緊急暫停營業。（圖／記者許權毅攝）



據現場觀察，男子墜落時砸中一處大樓照明燈，整個燈座斷裂，隨著男子掉落一樓人行道上，碎片又砸向一旁星巴克咖啡店。有民眾說，當時人來人往，正好一個空檔發生該案，若男子墜下時又砸中路人，後果不堪設想。

星巴克園道門市在門口貼出公告表示：「因門市客席區玻璃碎裂，故目前暫時停止營業，造成不便，請見諒。」

更驚悚的是，許多民眾將機車停放於路邊停車格，原本打算來牽車，結果發現警方封鎖路段，一查看車輛沾滿鮮血，嚇得趕緊拿清水來清理。

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