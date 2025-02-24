　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男闖勤美誠品11樓墜落亡！星巴克玻璃碎裂緊急暫停營業

記者許權毅／台中報導

台中市勤美誠品綠園道商場今日下午2時許傳出墜樓案件，一名年約50多歲男性不明原因進入賣場11樓停車場，隨即自該處墜下，頭部重創當場死亡。男子倒臥地點就在星巴克前，墜下後撞擊大樓照明設備，再撞上星巴克玻璃，店家緊急貼出公告，宣布暫時停止營業。

▲▼勤美誠品墜樓。（圖／記者許權毅攝）

▲勤美誠品綠園道商場今日下午傳出墜樓案。（圖／記者許權毅攝）

警方初步了解，下午2時35分獲報，西區館行路人行道有墜樓案件，經查，男子為年約40至50歲左右（詳細身分待查證中），自商場11樓停車場墜下，經消防局救護人員到場，確定男子已經明顯死亡。經警方調閱監視器，發現男子獨自一人搭乘電梯進入11樓，初步排除外力介入可能性。

▲台中男闖勤美誠品11樓墜下亡！星巴克玻璃碎裂緊急暫停營業。（圖／記者許權毅攝）

▲男子墜落在賣場邊人來人往的人行道上，不少民眾受驚。（圖／記者許權毅攝）

報案的民眾為一旁駐唱的賴姓街頭藝人「台中阿宏」，賴男說，當下正在唱歌，沒想到後方突然傳來聲響，原先以為男子是被物品砸到，但是上前查看傷勢，發現應該不是被砸到，而是人墜落，趕緊請119到場。

▲台中男闖勤美誠品11樓墜下亡！星巴克玻璃碎裂緊急暫停營業。（圖／記者許權毅攝）

▲▼星巴克玻璃遭碎片砸中碎裂，緊急暫停營業。（圖／記者許權毅攝）

▲台中男闖勤美誠品11樓墜下亡！星巴克玻璃碎裂緊急暫停營業。（圖／記者許權毅攝）

據現場觀察，男子墜落時砸中一處大樓照明燈，整個燈座斷裂，隨著男子掉落一樓人行道上，碎片又砸向一旁星巴克咖啡店。有民眾說，當時人來人往，正好一個空檔發生該案，若男子墜下時又砸中路人，後果不堪設想。

星巴克園道門市在門口貼出公告表示：「因門市客席區玻璃碎裂，故目前暫時停止營業，造成不便，請見諒。」

更驚悚的是，許多民眾將機車停放於路邊停車格，原本打算來牽車，結果發現警方封鎖路段，一查看車輛沾滿鮮血，嚇得趕緊拿清水來清理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
迎戰大罷免！朱立倫警告不分區「別鬧事」　要區域藍委勿窮緊張
「媽媽不會怎麼樣」要女兒快走　她慘遭亂刀砍死　
快訊／俄羅斯駐法國領事館發生爆炸
柯文哲奔喪不能指定日期　翟本喬秀申請書批「這欄假的嗎」反挨酸
台中男勤美誠品11樓墜落亡　星巴克玻璃碎裂緊急暫停營業
預測中華隊先發2選1　許峰賓點名林子偉攻勢「起爆劑」
快訊／西門町聞到燒焦味！行動電源過燙被丟路邊
網傳「高雄病患北上找床位送命」　衛福部：從台南轉診僅花2小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮貨車碰撞機車！騎士摔落6米深水溝　命危送醫搶救不治

國1白車衝出護欄擊落燈桿翻覆！車體變形　駕駛靠安全帶保命

瑞芳男剪刀亂揮傷兒！無辜救護員也遭攻擊　「下體出血」慘送醫

彰化惡男殺前妻！婦「肉身護女」慘死　檢偵結依殺人罪起訴

快訊／台南遙控飛機墜落！撞破民宅屋頂採光罩

彰化北斗瓦斯外洩！施工刨除舊瀝青不慎挖斷管線　消防緊急灑水

台中男闖勤美誠品11樓墜落亡！星巴克玻璃碎裂緊急暫停營業

無照騎士遭開單扣車！置物箱藏大量「泡泡瑪特」...一查全是毒

400萬賓士竟掛假車牌！25歲男超速遭吊扣半年　才上路就被抓了

國3車禍！砂石車撞外側護欄「折甘蔗」車頭卡邊坡

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

上廁所不用貓砂！橘貓直接上馬桶解放...舒服完不忘轉頭：幫偶沖水～

花蓮貨車碰撞機車！騎士摔落6米深水溝　命危送醫搶救不治

國1白車衝出護欄擊落燈桿翻覆！車體變形　駕駛靠安全帶保命

瑞芳男剪刀亂揮傷兒！無辜救護員也遭攻擊　「下體出血」慘送醫

彰化惡男殺前妻！婦「肉身護女」慘死　檢偵結依殺人罪起訴

快訊／台南遙控飛機墜落！撞破民宅屋頂採光罩

彰化北斗瓦斯外洩！施工刨除舊瀝青不慎挖斷管線　消防緊急灑水

台中男闖勤美誠品11樓墜落亡！星巴克玻璃碎裂緊急暫停營業

無照騎士遭開單扣車！置物箱藏大量「泡泡瑪特」...一查全是毒

400萬賓士竟掛假車牌！25歲男超速遭吊扣半年　才上路就被抓了

國3車禍！砂石車撞外側護欄「折甘蔗」車頭卡邊坡

花蓮貨車碰撞機車！騎士摔落6米深水溝　命危送醫搶救不治

YouTuber混血肥仔驚爆婚內出軌！網美辯「確認已分居」遭正宮打臉

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店　3／31前限定

色和尚「電愛女信徒」遭設局！付不出勒索金　自慰影片外流

《月老營業中》揭露7種姻緣　「沒有偶然的相遇，但有意料之外的安排」

工具機新兵到　榮田25日以承銷價45元掛牌上櫃

《汪汪隊立大功》陷停播危機！Nick Jr.兒童頻道3／8恐斷訊

中藥選購有門道　桃園衛生局籲請遵循五大原則

國1白車衝出護欄擊落燈桿翻覆！車體變形　駕駛靠安全帶保命

泡泡瑪特爆紅！「推活經濟」崛起　台灣消費數字曝光超驚人

梁靜茹戴佩妮緊緊相擁哭了　17歲就相識「是靈魂伴侶」

社會熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

即／台中勤美誠品驚傳墜樓！男子當場死亡

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

詐團手法又翻新！刑事警察局示警

女博士好心借住「慘遭無套」！碩士男慘了

獨／國道罕見影片！「老鷹抓蛇」撞上轎車前擋

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

國道一號11車事故！連續3次追撞

台中勤美誠品1男墜樓亡　星巴克遭波及暫停營業

即／猛轟10多槍！台中男逃13hrs雲林落網

人行道停車新規　基隆警3 ／ 1加強取締

挪用客戶保費炒股遇股災　女保險員嘆：老天懲罰我

快訊／嘉義民宅火警！男租客倒房門口　慘被燒成焦屍

陳佩琪批「奔喪不能指定時間」　北所2點回應

更多熱門

相關新聞

台中文心秀泰全館大停電！民眾摸黑15分鐘嚇壞

台中文心秀泰全館大停電！民眾摸黑15分鐘嚇壞

台中市南屯區文心秀泰百貨今(24日)下午2時許發生停電意外！全館一度停電15分鐘，店家、消費者全摸黑行動，不過目前已全數復電。台電表示，原因為內線故障，正在查修中。

即／台中勤美誠品驚傳墜樓！男子當場死亡

即／台中勤美誠品驚傳墜樓！男子當場死亡

鷗翼式餐車燃燒　他帥氣打火

鷗翼式餐車燃燒　他帥氣打火

中市議員古秀英車禍瞬間曝！　偏移自撞橋墩

中市議員古秀英車禍瞬間曝！　偏移自撞橋墩

台中第一豪辦再現2億交易　一查買方主業是「賣光」

台中第一豪辦再現2億交易　一查買方主業是「賣光」

關鍵字：

台中墜樓誠品勤美賣場墜樓死亡

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

即／台中勤美誠品驚傳墜樓！男子當場死亡

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面