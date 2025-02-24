沙威瑪餐車「鷗翼式車廂」悶燒大火　路人滅火器帥氣救援畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市一名許姓老闆昨（23）日開著沙威瑪行動餐車行經豐原，結果車廂的料理區突然冒出火煙，嚇得他趕緊停駛於路中求救，好險有好心民眾拿小型滅火器上前，淡定撲滅火勢，火勢迅速撲滅，許男也並未受傷。

▲台中一名許姓老闆的餐車車廂突然起火，緊急停於路中搶救。（圖／民眾提供）



有現場畫面拍下，許男車輛冒出陣陣白煙，他跳下車後，趕緊將鷗翼型車廂給打開，結果火苗直接竄出，且越燒越大，見火勢一發不可收拾，許男趕緊將易燃物撤下，有民眾們趕緊上前，想一同協助將燃燒的料理區火勢撲滅，結果燃燒處掉落馬路，一度擴大燃燒，好險有附近民眾拿出車用小型滅火器打火，才沒讓火勢延燒。

▲▼有附近民眾見狀趕緊上前幫忙，用小型滅火器打火。（圖／民眾提供）



警消到場時，確認火勢已經由民眾自行撲滅，經檢視許男傷勢，並無大概，許也表示不需就醫，餐車內僅有工作台受損，車輛運作均正常，所幸未釀成嚴重災害。

▲▼警消到場後，確認許男沒受傷，火勢也已經撲滅，無大礙。（圖／記者許權毅翻攝）



警方呼籲，駕駛人應定期檢查車輛狀況，尤其是油路、電線等關鍵部位，確保行車安全。此外，行車時應留意儀表板異常警示燈號，若發現異常應立即停車檢查，以降低突發狀況的發生機率，確保自身與其他用路人的安全。