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3保險公司慨捐提供2項微型保險　南投逾2千低收戶、1萬原民受惠

▲南投縣長許淑華感謝各界捐助住宅及原住民微型保險，嘉惠弱勢民眾。（圖／南投縣政府提供）

▲善心保險業者捐助南投縣住宅及原住民微型保險，嘉惠弱勢民眾。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣獲嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會統籌協助，促成明台產物、富邦人壽、安達國際人壽等3家保險公司慷捐提供低收入戶家庭「微型住宅綠能動產綜合保險」，及「埔里鎮、仁愛鄉原住民微型保險」2項專案微型保險，讓弱勢民眾面對意外事故時能獲得資源挹注，免於家庭生活頓失依靠。

縣政府於10日舉行「微型住宅綠能動產綜合保險暨原住民微型保險捐助感恩儀式」，開場邀請仁愛鄉武界部落長者表演布農族傳統歌謠與舞蹈，並由縣長許淑華頒發感謝狀給捐助單位；包括金管會組長陳俐君，縣議員黃世芳、林庭秝、林憶如、全文才，嘉義縣議員陳家平、嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程，明台產物保險公司總公司經理江浤璋、富邦人壽經理黃建溢等各單位來賓都出席共襄盛舉。

縣府社會及勞動局表示，此次明台產物保險捐助約23萬元，針對全縣低收入戶開辦「微型住宅綠能動產綜合保險」：若房屋遭逢火災時能有保險可支撐變故，包括意外身故、臨時住宿費用、生活急需用品費、租屋仲介費及搬遷費用等保險津貼，預計有2259戶民眾受惠。

另富邦人壽與安達國際人壽也分別捐助約100萬元、50萬元，共同協助推動「埔里鎮、仁愛鄉原住民微型保險」，其中由富邦人壽擔任保險方，納保對象為埔里鎮、仁愛鄉原住民（15歲以上至65歲以下），保障因意外發生「身故」或「失能」的對象，最高可領20萬元理賠金，預計受惠人數達1萬913人。

孫鵬程表示，嘉義樸仔媽慈善會已在南投經營10年，初始由黃世芳出面協調，這幾年感謝縣府配合與爭取，讓更多保險公司的善心資源能進到南投，協助更多弱勢民眾獲得微型保險的保障和資助；許淑華說，透過金管會的政策和促成，南投今年又獲捐兩項新開發的微型保險方案，感謝各壽險公司及慈善單位的善心義舉，讓全縣低收入戶及埔里、仁愛地區的原住民朋友可獲保險捐助，在發生困難意外時能多一分保障，也讓受惠民眾能感到社會的溫暖。

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關鍵字：

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