陳亭妃災後志工團隊火速馳援災區　守護弱勢家園安全

▲立委陳亭妃前往勘災後，隨即組成「陳亭妃災後志工團隊」，深入災區幫忙家園整理，盼能協助災民早日恢復正常生活。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4強震，嘉南地區受創嚴重，其中楠西、玉井等地區更是災情嚴重，許多房屋屋頂瓦片破碎、牆面龜裂，對獨居老人、弱勢家庭及身心障礙者而言，清理家園更是困難，立委陳亭妃隨即成立「陳亭妃災後志工團隊」，在22日下午就前往楠西區東勢里，協助災民清理家園。

大埔強震後的餘震超過70起，其中規模4以上顯著有感地震也超過19起，其中餘震分布的主要地區在台南楠西及玉井等，立委陳亭妃這幾天電話被打爆，接獲許多民眾求助，為此陳亭妃隨即組成「陳亭妃災後志工團隊」，深入災區幫忙家園整理，盼能協助災民。

陳亭妃表示，這次地震釋放的能量相當大，許多房屋的結構都受到不同程度的損害，尤其對於獨居長者和行動不便的民眾來說，要自行清理這些瓦礫堆實在是困難重重，在接到訊息後，就請秘書到現場瞭解狀況，立刻號召團隊志工幫忙，我們會盡全力協助他們，讓他們能儘快恢復正常生活。

陳亭妃說，感謝「陳亭妃災後志工團隊」的夥伴都願意放下自己的手邊工作，立即進入楠西區的東勢里，幫忙獨居老人、弱勢家庭、殘障人士清理家園，尤其這次地震影響最大的就是屋瓦的破碎與女兒牆的倒塌，這些都要先清理，將這些有可能造成二次傷害的危險盡快清除。

陳亭妃強調，志工們在現場分工合作，有的負責清理屋內的雜物，有的則爬上屋頂移除鬆動的瓦片，她也親自到場慰問災民，並提醒大家要留意餘震，加強防災意識，若發現房屋有明顯裂縫或傾斜，應立即通報相關單位，隨時保持警戒，災後重建是一條漫長的路，但只要大家齊心協力，一定能克服困難，讓災區早日恢復生機。