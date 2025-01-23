　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳亭妃災後志工團隊火速馳援災區　守護弱勢家園安全

▲立委陳亭妃前往勘災後，隨即組成「陳亭妃災後志工團隊」，深入災區幫忙家園整理，盼能協助災民早日恢復正常生活。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃前往勘災後，隨即組成「陳亭妃災後志工團隊」，深入災區幫忙家園整理，盼能協助災民早日恢復正常生活。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4強震，嘉南地區受創嚴重，其中楠西、玉井等地區更是災情嚴重，許多房屋屋頂瓦片破碎、牆面龜裂，對獨居老人、弱勢家庭及身心障礙者而言，清理家園更是困難，立委陳亭妃隨即成立「陳亭妃災後志工團隊」，在22日下午就前往楠西區東勢里，協助災民清理家園。

▲立委陳亭妃前往勘災後，隨即組成「陳亭妃災後志工團隊」，深入災區幫忙家園整理，盼能協助災民早日恢復正常生活。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　大埔強震後的餘震超過70起，其中規模4以上顯著有感地震也超過19起，其中餘震分布的主要地區在台南楠西及玉井等，立委陳亭妃這幾天電話被打爆，接獲許多民眾求助，為此陳亭妃隨即組成「陳亭妃災後志工團隊」，深入災區幫忙家園整理，盼能協助災民。

　陳亭妃表示，這次地震釋放的能量相當大，許多房屋的結構都受到不同程度的損害，尤其對於獨居長者和行動不便的民眾來說，要自行清理這些瓦礫堆實在是困難重重，在接到訊息後，就請秘書到現場瞭解狀況，立刻號召團隊志工幫忙，我們會盡全力協助他們，讓他們能儘快恢復正常生活。

▲立委陳亭妃前往勘災後，隨即組成「陳亭妃災後志工團隊」，深入災區幫忙家園整理，盼能協助災民早日恢復正常生活。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　陳亭妃說，感謝「陳亭妃災後志工團隊」的夥伴都願意放下自己的手邊工作，立即進入楠西區的東勢里，幫忙獨居老人、弱勢家庭、殘障人士清理家園，尤其這次地震影響最大的就是屋瓦的破碎與女兒牆的倒塌，這些都要先清理，將這些有可能造成二次傷害的危險盡快清除。

▲立委陳亭妃前往勘災後，隨即組成「陳亭妃災後志工團隊」，深入災區幫忙家園整理，盼能協助災民早日恢復正常生活。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　陳亭妃強調，志工們在現場分工合作，有的負責清理屋內的雜物，有的則爬上屋頂移除鬆動的瓦片，她也親自到場慰問災民，並提醒大家要留意餘震，加強防災意識，若發現房屋有明顯裂縫或傾斜，應立即通報相關單位，隨時保持警戒，災後重建是一條漫長的路，但只要大家齊心協力，一定能克服困難，讓災區早日恢復生機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告　嚇壞求饒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奧萬大、松雪樓1／27-28暫停住宿　奧萬大除夕休園、大年初一開放

2025台灣燈會在桃園　前往賞燈如何搭乘公共運輸一次看

2025春節9天連假　中壢監理站：車輛定期檢驗暫停服務

2025書中黃金創客屋寒假營隊　手作精油、鳳梨酥…強化實作能力

陳亭妃災後志工團隊火速馳援災區　守護弱勢家園安全

全台走春祈福新北賞櫻景點　淡水天元宮即日起夜櫻點燈

2025中台灣元宵燈會　「海洋奇幻」燈區亮相

快訊／超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝　週六5選手領軍入港

賴清德不顧台南災民　藍軍幫忙募款並要求提高補助

今年第三周類流感患者飆14萬人　衛福部南投醫院初一至初三開設門診

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

【為愛下海？】歐告以為爸爸浮潛有危險 直接跳下水驚呆媽

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

奧萬大、松雪樓1／27-28暫停住宿　奧萬大除夕休園、大年初一開放

2025台灣燈會在桃園　前往賞燈如何搭乘公共運輸一次看

2025春節9天連假　中壢監理站：車輛定期檢驗暫停服務

2025書中黃金創客屋寒假營隊　手作精油、鳳梨酥…強化實作能力

陳亭妃災後志工團隊火速馳援災區　守護弱勢家園安全

全台走春祈福新北賞櫻景點　淡水天元宮即日起夜櫻點燈

2025中台灣元宵燈會　「海洋奇幻」燈區亮相

快訊／超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝　週六5選手領軍入港

賴清德不顧台南災民　藍軍幫忙募款並要求提高補助

今年第三周類流感患者飆14萬人　衛福部南投醫院初一至初三開設門診

《葬送的芙莉蓮》睡相系列周邊登場　芙莉蓮睡茫短T、抱枕全收錄

奧萬大、松雪樓1／27-28暫停住宿　奧萬大除夕休園、大年初一開放

泰國平等婚姻法正式生效　台灣代表處祝賀：東南亞平權進程中的重大里程碑

2025台灣燈會在桃園　前往賞燈如何搭乘公共運輸一次看

2025春節9天連假　中壢監理站：車輛定期檢驗暫停服務

2025書中黃金創客屋寒假營隊　手作精油、鳳梨酥…強化實作能力

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

地方熱門新聞

超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝光

台馬海纜凌晨斷裂　數發部回應：自然劣化

森火止步、森活延續蛇年春光滿山

「AI超人」飛進環山部落教原童操作機器人

賴清德不顧台南災民藍軍幫忙募款要求提高補助

因應捷運施工　八德交通疏運替代路線出爐

陳亭妃出庭不姑息徐巧芯故意傷害還自豪炫耀

台南新增首例M痘個案高風險群體儘速接種疫苗！

南警查獲鐵皮屋內「妞妞」職業賭場

桃園市議會國民黨及無黨聯盟總召　交接

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

敏盛醫療體系50週年旺年會　為鄉親健康打拚

台南教育局推學童「舉手過馬路」運動

麥寮社教園區盛大啟用　台塑與地方攜手打造新地標

更多熱門

相關新聞

台積電：晶圓廠今天可大致復原　嘉義地震影響可控

台積電：晶圓廠今天可大致復原　嘉義地震影響可控

嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台積電今天表示，除了位於震幅較大地區的少數生產線，尚在調整校正以回復自動化大量生產外，台灣晶圓廠預計今天皆可大致復原，地震對台積電的影響可控。

災後寒冬無懼台南做工行善愛心志工齊心點燃希望

災後寒冬無懼台南做工行善愛心志工齊心點燃希望

助弱勢反被詐團利用　警來電才保住400萬

助弱勢反被詐團利用　警來電才保住400萬

公股行庫打詐第一槍！　兆豐銀宣布逾70歲信用卡調高額度逐件審核

公股行庫打詐第一槍！　兆豐銀宣布逾70歲信用卡調高額度逐件審核

陳亭妃出庭不姑息徐巧芯故意傷害還自豪炫耀

陳亭妃出庭不姑息徐巧芯故意傷害還自豪炫耀

關鍵字：

陳亭妃志工團隊弱勢家園安全

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面