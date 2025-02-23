天靈慈善會助弱勢家庭安心過冬　黃偉哲籲讓愛傳遞不間斷

▲台南市天靈慈善會舉辦「天靈慈善會寒冬送暖活動」，捐贈棉被及超市禮券予低收入族群，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市天靈慈善會23日在南區三官大帝廟舉辦「天靈慈善會寒冬送暖活動」，捐贈棉被及超市禮券予低收入族群，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，台南市長黃偉哲親自到場致意，感謝天靈慈善會長年投入公益，並呼籲社會大眾響應善舉，讓愛心傳遞到社會各個角落。

黃偉哲表示，天靈慈善會長期關懷弱勢族群，積極投入公益事業，召集社會各界挹注資源，為需要幫助的家庭帶來希望。他期待透過這次的活動拋磚引玉，串聯更多服務力量，讓社會更加溫暖、城市更加有愛。

天靈慈善會指出，該會長期關懷弱勢族群，盡力提供援助，希望在能力所及的範圍內幫助更多需要的民眾。本次活動除了發放物資給低收入家庭，現場還特別邀請專業髮藝團隊提供義剪服務，並與中華民國溫罐經絡調理養生協會合作，為民眾提供健康調理服務，讓受助者不僅獲得物資上的幫助，也能享有身心舒適的關懷與照顧。

台南市政府強調，未來將持續與各界善心團體合作舉辦各類公益活動，關懷社會上的弱勢族群，並號召更多企業與民間團體共同投入慈善行列，讓善的力量不斷擴大，讓台南成有愛城市。