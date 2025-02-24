醫求助遭嗆「小腦袋」　趙少康籲賴清德：傾聽醫護求救、換掉林靜儀

▲趙少康喊話政府重視急診問題。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

近日醫學中心急診壅塞問題延燒，台灣急診醫學會示警，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，民眾黨立委陳昭姿指出，日前有急診醫師關心此問題，結果衛福部次長林靜儀卻嗆對方「小腦袋」，該醫師無奈下決定離職。對此，前中廣董事長趙少康今（24日）表示，賴清德結束烤肉趴，有空傾聽醫護SOS了嗎？政府只會擺爛，才會逼得醫護必須一再公開求救，如果政府失能，三年後就換人，但是現在至少可以換掉林靜儀。

趙少康表示，這個周末，賴清德開心邀請民進黨立委諸公在總統府辦烤肉趴，這些人忙著高調曬出跟賴清德的合照，腦中想的都是自己的政治前途。

趙少康表示，同一時間，各大醫院的醫護正在歷經人間煉獄，面對被塞爆的急診室，只好拿命來拚，超長工時、沉重的心理壓力，血汗都不足以形容。賴清德的烤肉趴結束了，現在可以好好傾聽醫護的求救訊號了嗎？

趙少康指出，10天前，護師工會就曾經對外求援，光是去年12月到今年初，就算是在年終獎金發放高峰，還是有700多位護理師離開，護師工會直指「這是醫院與政府長期忽視護理人力困境的結果」。當時他就曾經呼籲稅收年年超徵快還護理師公道，包括為護師每月加薪1萬元、調高健保點值1點1元、提高重症醫師健保給付等。

趙少康再指，10天過後，急診壓力鍋不但沒有舒緩，還持續惡化，台灣已經是「無政府狀態」了嗎？台灣急診醫學會再度發出求救訊號：今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度！若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力，並對病人安全與醫療品質造成嚴重影響。

趙少康批評，面對急診亂象，衛福部次長林靜儀在Threads上輕蔑的回覆「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？趁難得民眾關注時呼籲民眾責任，也是該做的事」，所以林靜儀認為，現在急診塞爆都是民眾的問題？急診分流推動這麼多年，成效不彰，政府沒責任？護理師不夠所以關病床，讓急診病患無法後送，也是民眾的問題？

最後，趙少康強調，就是因為政府只會擺爛，才會逼得醫護必須一再公開求救，如果政府失能，三年後就換人，但是現在至少可以換掉林靜儀。

▼急診醫師關心急診壅塞問題，衛福部次長林靜儀卻嘲諷對方「小腦袋」。（圖／翻攝自Facebook／陳昭姿）