陳佩琪喊「要司法公平對待」　律師列2點反擊：法盲發文無助柯文哲

▲柯文哲、陳佩琪夫婦。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案，遭羈押禁見，「柯爸」柯承發日前過世，柯文哲妻子陳佩琪今（24日）則發文控訴，「可以申請出席告別式卻不能指定時間，請問誰可以決定時間？柯文哲被羈押的理由是什麼？我們要司法公平的對待」。對此，律師黃帝穎列出2點反擊，他直言，總共17位法官認定柯文哲收賄圖利涉嫌重大，陳佩琪到今天還在扯羈押理由，法盲發文無助柯文哲。

陳佩琪24日發文表示，「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？ 法律有規定被羈押者不能參加柯爸的告別式嗎？柯文哲被羈押的理由是什麼？就一場不知成員有誰、不知何時開，全程沒參與過的會議，這樣就說圖利；委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸柯貪汙侵占，父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說他不能來參加，請問這是什麼世界？我們沒要特權， 我們要司法公平的對待」。

對此，黃帝穎表示，陳佩琪臉書發文就柯文哲父喪申請批評「被羈押的理由是什麼？就一場不知成員有誰，不知何時開，全程沒參與過的會議，這樣就說他圖利，委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸他貪汙侵占」，陳佩琪法盲發文，法律上對柯文哲不只沒幫助，更可能造成負面影響。

黃帝穎指出，第一，報請戒護返家，羈押法有明文規定，對所有被告應一律平等，不因陳佩琪發文而有特權。

黃帝穎說，羈押法第 23 條，被告之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於二十四小時內回所；其在外期間，予以計算羈押日數，被告因重大或特殊事故，有返家探視之必要者，經報請監督機關核准後，準用前項之規定。

黃帝穎再指，第二，陳佩琪批柯文哲的羈押理由，但已有17位法官認定柯文哲違背職務收賄罪及圖利罪涉嫌重大，柯文哲的律師也已閱卷，凸顯陳佩琪法盲無知。

黃帝穎再說，柯文哲羈押抗告高院4次，高院合議庭每次裁定均為3位法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大，共計12位高院法官。而北院重金庭認定柯文哲收賄、圖利罪嫌重大裁定羈押，有3位法官。北院強制處分庭2次裁定柯文哲羈押禁見，則是2位法官認定柯收賄圖利罪嫌重大。

最後，黃帝穎強調，總共17位法官認定柯文哲收賄圖利涉嫌重大，陳佩琪到今天還在扯柯文哲圖利貪污的羈押理由，凸顯陳佩琪迄今法盲，對柯文哲的官司毫無幫助！

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）