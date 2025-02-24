陳亭妃、林俊憲曬照賴清德笑容不同　朱立倫譏：賴系非賴系較勁

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨邀黨籍立委到官邸烤肉餐敘，黨內有意爭取2026台南市長初選提名的陳亭妃、林俊憲皆出席，兩人也在臉書發出與賴清德的合照，外界卻關注賴總統在照片中的笑容大不同。國民黨主席朱立倫今（24日）諷刺賴清德，「有時候角色上確實相當混淆混亂」，也感受到昨天是賴系、非賴系在現場較勁角力。

賴清德總統昨午自費邀黨籍立委至總統官邸烤肉。賴清德會中叮囑民進黨公職本於初心守護台灣民主、主權，並將川普新政的衝擊當成正面機會，在中國對台威嚇不減反增下，要加強經濟韌性與國安實力；但未談論到罷免議題。

朱立倫今天出席「立法實務研討會」會前受訪時痛批，賴清德又要當賴系領導人，又要當民進黨主席又要當總統，有時候角色上確實相當混亂，看到昨日烤肉畫面很感慨，賴清德好像還是在當賴主席，只從民進黨角度出發，沒有考慮到全台灣的福祉。

▲總統賴清德與綠委林俊憲、陳亭妃合照對比。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲、陳亭妃）

朱立倫也提到自己還有另一個感受，昨天是賴系、非賴系在現場較勁角力，對台灣來講不是好事，應該回歸賴清德就是台灣領導人、中華民國總統，應該從國家角度，怎樣是對台灣最有利的，或許民進黨想要鬥，鬥一時之氣、一時之利，得到卻是民進黨政治利益，傷害是全台灣民眾福祉。

朱立倫強調，賴清德應該多從台灣全體人民角度，少從民進黨利益考量，也少從賴系角度出發，怎樣對台灣民主政治、司法公平正義作出發點，「否則大家都是看到昨日某某某，今日某某某，就是民進黨派系之爭傷害台灣民主。」