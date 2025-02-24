2大速食店最新比薩好康！達美樂買1送2、必勝客狂殺199元

▲2大速食店比薩優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2大連鎖速食店最新比薩優惠來了，必勝客有外帶大比薩下殺199元、299元，一共網羅19種口味任選；達美樂則推一系列火山系列披薩優惠，有買1送2、買大送小等選擇。

●必勝客

必勝客平日限定「外帶大比薩199元／299元」超值優惠剩今天，199元系列網羅8口味任選包括「雙層美式臘腸」、「夏威夷」、「日式照燒雞」、「四小福」、「黃金咖哩海鮮」、「義式迷迭香雞腿」、「BBQ黃金嫩雞」及「熱帶鳳梨海鮮總匯」。

299元限定口味有「和風章魚燒」、「海鮮」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」、「哈辣墨西哥」、「雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福」、「彩蔬鮮菇」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」及「海陸總動員」共11種。

▲達美樂火山披薩買1送2。

●達美樂

達美樂全門市即日起至3月2日祭出「買1送2」優惠，只要外帶大火山披薩即送大火山披薩，再送1.25L可樂1瓶，且火山披薩口味開放任選；期間再加碼「買大送大送可樂」，只要外帶大披薩就送大披薩再送1.25L可樂1瓶。

除外還有「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」、「買大火山送小披薩」、「買巨火山送大披薩」等4大限時優惠，火山系列也開放奶香、起司2口味任選。