亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事　台南市消防局代表隊摘銅

▲亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，在歷經初賽的13支隊伍競技下，決賽由台南市消防局代表隊摘銅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事(2025 EMS ASIA Competition)於2月18日～20日在泰國華欣喜來登飯店熱烈展開，在歷經初賽的13支隊伍競技下，決賽由台南市消防局代表隊摘銅。

決賽的3支隊伍，分別來自台灣的台南市、新北市，及香港，其中台南隊由台南市政防局及奇美醫療體系共同組隊。主辦單位精心設計之決賽大魔王情境，模擬2016年泰國華欣的炸彈攻擊產生大量傷病患事件，考驗隊伍的臨場反應、團隊合作及有限醫療資源的分配管理，台南隊榮獲亞洲第三名的佳績。台灣雖然沒有恐怖攻擊威脅，但近年地震及風災不斷，藉由紮實的訓練，讓醫療、救護人員隨時保持在最佳狀態以因應可能到來的災情。

市長黃偉哲對此次奪牌的台南隊表示肯定，選手們在賽前的辛苦練習可以在競技場上完整發揮，並進而結合實務工作，這對於市民的緊急醫療照護上都是安全的象徵。

消防局李明峯局長表示，這次台南市代表台灣參賽，除賽前充份準備及後勤全力協助，將士用命下獲取佳績外，亦有賴於平時的救護工作中，醫療與消防頻繁合作故有相當默契，這種無形的默契成就了奪牌關鍵。

此次選手的組成有臺南市政府消防局的醫療指導醫師（奇美醫院）、高級救護技術員(消防局)及具有義消身份的專科護理師（柳營奇美），消防局在各類型災害搶救本就擔任多單位協調的角色；這次的榮耀屬於跨單位的合作成果，也再一次顯示消防局居中協調角色的重要。