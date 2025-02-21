　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事　台南市消防局代表隊摘銅

▲亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，在歷經初賽的13支隊伍競技下，決賽由台南市消防局代表隊摘銅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，在歷經初賽的13支隊伍競技下，決賽由台南市消防局代表隊摘銅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事(2025 EMS ASIA Competition)於2月18日～20日在泰國華欣喜來登飯店熱烈展開，在歷經初賽的13支隊伍競技下，決賽由台南市消防局代表隊摘銅。

決賽的3支隊伍，分別來自台灣的台南市、新北市，及香港，其中台南隊由台南市政防局及奇美醫療體系共同組隊。主辦單位精心設計之決賽大魔王情境，模擬2016年泰國華欣的炸彈攻擊產生大量傷病患事件，考驗隊伍的臨場反應、團隊合作及有限醫療資源的分配管理，台南隊榮獲亞洲第三名的佳績。台灣雖然沒有恐怖攻擊威脅，但近年地震及風災不斷，藉由紮實的訓練，讓醫療、救護人員隨時保持在最佳狀態以因應可能到來的災情。

▲亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，在歷經初賽的13支隊伍競技下，決賽由台南市消防局代表隊摘銅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲對此次奪牌的台南隊表示肯定，選手們在賽前的辛苦練習可以在競技場上完整發揮，並進而結合實務工作，這對於市民的緊急醫療照護上都是安全的象徵。

消防局李明峯局長表示，這次台南市代表台灣參賽，除賽前充份準備及後勤全力協助，將士用命下獲取佳績外，亦有賴於平時的救護工作中，醫療與消防頻繁合作故有相當默契，這種無形的默契成就了奪牌關鍵。

▲亞洲緊急救護協會（AAEMS）辦理亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事，在歷經初賽的13支隊伍競技下，決賽由台南市消防局代表隊摘銅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次選手的組成有臺南市政府消防局的醫療指導醫師（奇美醫院）、高級救護技術員(消防局)及具有義消身份的專科護理師（柳營奇美），消防局在各類型災害搶救本就擔任多單位協調的角色；這次的榮耀屬於跨單位的合作成果，也再一次顯示消防局居中協調角色的重要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又爆幽靈連署！妻過世2年仍「簽名罷免」　家屬怒提告
「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局
快訊／乘客突沒心跳！國光客運直衝醫院　宣告不治
星宣控「神秘小房間」完事就滅證　酷炫反擊了
中華隊今派陳宇宏先發　「1999年1奇兵」一戰成名！全場點頭
坑殺老闆45億！神鬼女狂買精品「LV腳踏車、愛馬仕垃圾桶」
快訊／盧秀燕2月底出訪日本　14:30最新說明
八點檔女星攤牌控「遭大牌演員劈腿」！　1特徵洩身分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東警銀宣導打詐儀錶板　傳授「阻絕黃金+房地產詐騙」絕招

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事　台南市消防局代表隊摘銅

高職畢業先就業　她進飯店磨2年終確立廚師夢

台南市搜救隊搜救犬史迪奇　通過IRO中級認證測驗

台南義警中隊長王正坤醫師辦義警春酒　黃偉哲感謝義警維護春安

台南男超商內情緒失控大聲咆哮欲打店長　南警強制保護管束

搭機捷看台灣燈會運量激增　桃捷：2億旅次乘客將「早產」

2025台灣燈會一日一主秀　法國知名劇團、采風樂坊2／21、22演出

2025台灣燈會限定「快樂桃子號」　一日票壓軸開賣

新北十三行博物館聯手文生窯　「人面陶罐茶濾杯」重現千年匠藝

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

屏東警銀宣導打詐儀錶板　傳授「阻絕黃金+房地產詐騙」絕招

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事　台南市消防局代表隊摘銅

高職畢業先就業　她進飯店磨2年終確立廚師夢

台南市搜救隊搜救犬史迪奇　通過IRO中級認證測驗

台南義警中隊長王正坤醫師辦義警春酒　黃偉哲感謝義警維護春安

台南男超商內情緒失控大聲咆哮欲打店長　南警強制保護管束

搭機捷看台灣燈會運量激增　桃捷：2億旅次乘客將「早產」

2025台灣燈會一日一主秀　法國知名劇團、采風樂坊2／21、22演出

2025台灣燈會限定「快樂桃子號」　一日票壓軸開賣

新北十三行博物館聯手文生窯　「人面陶罐茶濾杯」重現千年匠藝

健保30年如護國神山　賴清德：鑑往開來、除弊興利走得更遠

本日中華隊出戰西班牙，奇兵「陳宇宏」扛首戰先發，請問他目前效力於中職哪支球隊？

保時捷裁員1900人　電動車銷量暴跌49％

想抗氧化？除了藍莓、奇亞籽　「開心果」營養更豐富

淫父2度性侵女兒還車上亂摸　「阿公要人照顧」可憐女兒原諒他

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了...媳抓狂！結局更怒

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停　朝「情感伴侶」道路邁進

尹錫悅將下台？憲裁敲定「最終辯論」日　最快3月中宣判是否罷免

川普稱期待習近平訪問美國　陸外交部：願推動穩定健康發展

萬寶龍皮件亮色出擊　煙燻藍、辣椒紅吸睛度百分百

【基隆人超勇的XD】騎車走小巷遇超斜坡 ：我只適合住平地

地方熱門新聞

搭機捷看燈會運量激增　2億旅次乘客將早產

燈會限定「快樂桃子號」　一日票壓軸開賣

台南市區旅店發生火警員工啟動自衛消防編組成功滅火

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

鎖定NG戴安全帽　東港警強力執行取締

爭取馬沙溝人文步道3千萬優化經費　林俊憲：盼為將軍區觀光注入新活力

南消第四大隊辦理南科園區場所安全踏勘

2025台灣燈會一日一主秀　2/21、22壓軸演出

台南男超商內情緒失控大聲咆哮欲打店長南警強制保護管束

蔡連博捐贈救護車黃偉哲感謝善行義舉讚仁風廣被

新北「人面陶罐茶濾杯」重現千年匠藝

陳亭妃變大廚《妃姐上菜》推廣在地食材

竹市自由車場太顛簸　世壯運裁判長試騎出意外

高職畢業先就業她進飯店磨2年終確立廚師夢

更多熱門

相關新聞

南消第四大隊辦理南科園區場所安全踏勘

南消第四大隊辦理南科園區場所安全踏勘

有鑑於倉儲火警造成龐大的財務損失甚至人員的傷亡，台南市消防局第四救災救護大隊於20日在南部科學園區業者之大型自動倉儲進行場所踏勘，該內部設備採用自動化和電子化作業，評估其設計和運作之潛在火災及搶救風險。

民眾捐贈南消第一大隊痠痛貼布舒緩疲憊

民眾捐贈南消第一大隊痠痛貼布舒緩疲憊

提升養護機構防災安全南消七大隊辦理實地踏勘

提升養護機構防災安全南消七大隊辦理實地踏勘

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事南消預賽第一

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事南消預賽第一

南消六大辦理RIC快速救援訓練

南消六大辦理RIC快速救援訓練

關鍵字：

亞洲緊急醫療救護競賽南消摘銅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

小優大嘴巴遭解約

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半

朴春稱「李敏鎬要我發的」　男方澄清

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

達人揭「進場台積電」價格：閉著眼睛買

前分局長投資賭博淪街友　警方回應了

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面