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南消第四大隊辦理南科園區場所安全踏勘　提升科技廠房救災應變能力

▲台南市消防局第四救災救護大隊於20日在南部科學園區業者之大型自動倉儲進行場所踏勘，評估潛在火災及搶救風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四救災救護大隊於20日在南部科學園區業者之大型自動倉儲進行場所踏勘，評估潛在火災及搶救風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有鑑於倉儲火警造成龐大的財務損失甚至人員的傷亡，台南市消防局第四救災救護大隊於20日在南部科學園區業者之大型自動倉儲進行場所踏勘，該內部設備採用自動化和電子化作業，評估其設計和運作之潛在火災及搶救風險。

業者利用影音簡報說明自動倉儲運作方式及其對應之災害應變措施，相關消防系統除符合國內法規外, 更以 NFPA (美國國家防火協會) 進行相關設計與系統建置，廠區機房除裝設 CO2/ Inergen 氣體防護系統，ASRS (Automated Storage & Retrieval System, 自動倉儲) 因為無人作業區, 故設置先進火警處理設備「極早期火災預警系統(VESDA)、貨架間灑水頭 (In-rack sprinkler)、早期抑制快速響應撒水設備 ESFR (Early‐suppression Fast‐Response)」，以降低緊急狀況風險。近日地震頻繁，廠方亦設置地震儀、廣播系統、人員應變疏散點名 APP等措施，以因應強震時應變與疏散資料確認，以利後續配合消防單位進行搶救，所屬轄區南科分隊亦利用甲、乙種平面圖探討災害危險因子，模擬災害發生時水源占用、車輛布署及水線布置，防護附近高鐵、加油站，防止延燒，降低損失。

▲台南市消防局第四救災救護大隊於20日在南部科學園區業者之大型自動倉儲進行場所踏勘，評估潛在火災及搶救風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

四大隊長蔡國保表示，近年消防局推動防火管理制度「自己的財產自己保護」，要求提升園區工廠火災自主應變效能外，同時也藉由本次踏勘探討倉儲搶救可能發生問題，強化橫向協調機制，保障科學園區場所安全。

消防局長李明峯指出，倉儲工廠日益漸多，內部儲存物品相繁雜，危險程度也不同，消防人員搶救倉儲事故不易，救災幕僚應隨時注意入室同仁PAR回報，保護救災同仁安全，如確認無人員受傷受困，指揮官應評估現場安全，面對不安全環境或危險狀況惡化時，救災人員應先行撤離並進行管制，必要時請求相關聯防單位支援應變人員及裝備器材，橫向聯繫並依現場可用資源，規劃最有效的救災方案。

▲台南市消防局第四救災救護大隊於20日在南部科學園區業者之大型自動倉儲進行場所踏勘，評估潛在火災及搶救風險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊提醒市民朋友，平時應隨時留意居家場所用火用電安全，面對地震發生當下做到保命三步驟趴下、掩護、穩住，落實預防工作才能降低火災發生率，共同打造安全的生活環境。

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