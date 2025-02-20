工程縮短99天達標　張善政勘查捷運綠線工程

▲張善政感謝捷工局同仁克服諸多工程技術挑戰，成功達成施工縮短99天的目標。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政20日由捷工局長劉慶豐等一行人陪同，踏勘「捷運綠線傳統圓隧道及聯絡通道」工程進度表示，藝文特區站不僅是桃園區核心地區，也是人潮聚集的地方，因此交付捷運工程局將G11藝文特區站納入明（115）年綠線北段通車規劃，並打通至G12蘆興埤站，期盼屆時順利達成捷運綠線G11藝文特區站至G15b坑口站北段通車目標。

▲捷工局說明如何克服諸多工程技術挑戰，成功達成施工縮短99天的目標。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政實地踏勘該工程地下20公尺隧道指出，G11藝文特區站至G12蘆興埤站是明年預計通車路線中唯一的地下段，除了需貫通隧道外，還需完成相關基礎軌道設施和機電系統等，因此他特別感謝捷工局同仁克服諸多工程技術挑戰，成功達成施工縮短99天的目標，並在軌道施工同時，同步進行隧道間的逃生聯絡通道施工。

▲進入地下20公尺視察隧道及聯絡通道工程。（圖／市府提供）

市府捷工局表示，捷運綠線是桃園第一條自辦興建的捷運路線，自108年起地下車站及隧道陸續施工，透過2台潛盾機鑽掘966天後於去（113）年6月24日及8月19日貫通蘆竹區至藝文特區共6條隧道。今年將完成隧道內所有高風險性的開挖工作，並全面進入軌道施工，目前G11藝文特區站和G12蘆興埤站2座地下車站站體已大致完成，各項工作進度大幅提前，期望115年實現坑口站通車至藝文特區站的目標。

▲步行視察隧道及聯絡通道工程。（圖／記者楊淑媛攝）

包括：市議員陳美梅、王仙蓮、張碩芳、黃瓊慧、市府捷運工程局長劉慶豐、交通局副局長王旭斌、水務局總工程司林立昌、經濟發展局專門委員林文閔、桃園區長許敏松、桃園捷運公司總經理莊英震、桃園航空股份有限公司總經理洪秀寬等均一同出席。