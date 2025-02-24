球迷列「12強、WBC選手成績單」　全場見2數據驚：12強真的很強

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中華隊在世界棒球12強賽奪冠，但在世界棒球經典賽（WBC）資格賽卻未能延續佳績，晉級形勢岌岌可危，明（25）日必須在附加賽擊敗西班牙才能連6屆挺進正賽，就有網友整理12強跟經典賽的選手成績。不少人看完後直呼「陣容確實比較弱，資格賽打線只有四個破百的」。

有網友在PTT發文，「12強是12強，資格賽是資格賽」，看到很多人把12強跟資格賽混為一談，於是列出兩次選手的成績，「人選幾乎都不一樣 冠軍又不是他們打的，至於資格賽打擊為什麼這麼容易卡彈？其實看去年打中職的成績就知道了」。

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▲原PO列出兩隊選手的成績。（圖／翻攝自PTT）



他坦言，「資格賽打者的組成很中華隊，如果近況又不好，那得點圈的攻擊真的會蠻慘烈的」。仔細一看列表，12強的成員標準化攻擊指數（OPS＋，On-base Plus Slugging Plus），球員個人數據與聯盟平均值進行比較，大於100則是優於聯盟平均，12強中只有3名球員低於100，但經典賽卻只有4名球員破100。

另外全壘打數也差很多，12強球員全壘打共有106支，經典賽的球員則是42支，只有張育成全壘打為雙位數，其他球員都是個位數。原PO坦言，「資格賽打者的組成很中華隊，如果近況又不好，那得點圈的攻擊真的會蠻慘烈的」。

貼文曝光，網友看完對比後秒懂了，「也考驗台灣在短時間籌組第二批國家隊的能力」、「這樣看下來打線烙賽根本正常」、「這樣一比下來真的差太多」、「確實啦，但就不敢再叫P12那群繼續拚」、「12強對手強度差距更大」、「P12打擊本身就比較強」、「這張表完全呈現出資格賽打線普遍都彈道1打者的特性」、「打者的擊球能力不足，就算提醒10次對方投手的弱點，打不到就是打不到」。