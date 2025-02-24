被一日棒球迷問「1問題」會生氣？老粉見5字狂點頭

▲世界棒球經典賽資格賽WBCQ開打。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

先前中華隊在世界棒球12強賽奪冠，再掀台人棒球熱，這次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）便有許多人盯著轉播，除了資深球迷，難免會有對規則一知半解的路人粉。就有球迷好奇，「一日球迷問什麼問題，最讓人生氣？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「一日棒球迷問什麼問題會讓人生氣？」提到最近棒球資格賽，應該有人會發現，很多一日球迷在問棒球規則，忍不住好奇這些問題中，什麼問最讓人生氣？有被問過什麼問題？

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貼文引發討論，「誰在一壘」、「為什麼12強冠軍 還要打資格賽？」「為什麼不叫王建民出來投？」「為什麼資格賽，二三名要加賽？」「中華隊怎麼突然變這麼爛」、「12強冠軍，世界排名第二，為啥要打資格賽」、「王建民會先發嗎」、「去年不是已經是冠軍了？為什麼還要打？」

其中，超多人都提到一個問題，「什麼是越位？」值得注意的是，過去也曾有網友發文「棒球的越位是專業術語嗎？」文中求問，「越位應該是足球術語，但棒球後位跑者超越前位跑者也稱做越位，所以棒球的越位是專業術語還是簡稱而已？」

就有球迷們解釋，「（超）越（前）位（跑者）」、「一年都看不到一次，你覺得有可能是專業術語嗎」、「越位是後跑者出局」、「棒球規則的確只有寫超越前位跑者，沒有直接寫越位。」根據棒球規則，後位跑壘員超越前位跑壘員，不管誰是正向、誰是逆向，後位跑壘員都會遭宣判出局。