法街友偷銀行卡玩刮刮樂竟中1715萬　失主喊「分一半」否則充公

▲法國2名街友偷銀行卡玩刮刮樂，結果竟中了1715萬元，銀行卡失主喊分一半，否則獎金只能充公。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

法國近日發生一場特殊的偷竊事件，2名街友日前透過偷來的銀行卡購買刮刮樂，結果竟然中了50萬歐元大獎（約1715萬元新台幣），不過由於銀行卡失主報警，導致該刮刮樂被凍結。失主事後表態，只要街友願意出面，他同意獎金對半分，否則獎金最後只能「充公」處理。

綜合外媒報導，事件發生在今年2月3日，大衛（Jean-David）開車到圖盧茲處辦事，不料回到車上時，發現車子遭人撬開，竊賊偷走車內放有銀行卡、證件的背包被，氣得他立刻報警並掛失銀行卡，然而當他掛失時，已經被竊賊刷了52歐元（約1783元新台幣）。

大衛查詢消費地點，發現地點是一間菸酒專賣店，距離他停車的地方只差了500公尺，他上門詢問後，店員表示是2名街友拿銀行卡來買刮刮樂，而且還中了50萬歐元大獎。

大衛後來詢問警方，這個中獎的刮刮樂究竟屬於誰，沒想到警方回答「錢可能會充公」，他因此透過媒體向2名街友喊話，表示願意平分獎金，「沒有我，他們拿不到錢，但沒有他們，我也不會擁有那張刮刮樂」。

法國警方知情後，已經將情況告知刮刮樂的發行公司，目前該張刮刮樂已經被凍結，若街友同意了大衛的方案，雙方將各拿25萬歐元（約857萬元），不過目前仍沒有街友的任何消息。