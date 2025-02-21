以為刮中2000萬卻只給5000！69歲翁報警控掉包　真相曝光尷尬了

▲林姓男子昨天中午在大園區某家彩券行買一張面額2000元刮刮樂，以為自己刮中2000萬，懷疑彩券行掉包氣得報警，員警到場了解原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（20）日中午到大園區某家彩券行購買一張面額2000元刮刮樂，但不清楚玩法規則與獎項，刮開後直接兌獎，女店員告知中了5千元並交付現金，林男質疑自己明明中了2000萬元頭獎，卻只拿得5000元，懷疑被女店員調包，2人一度口角，林男孩忿忿不平報警處理；員警到場瞭解後向林解釋清楚，林才放下心中疑慮，確認是自己搞不清楚刮刮樂玩法，差點鬧出笑話了。

▲彩券行女店員仔細向林男解釋刮刮樂玩法，並出示其兌獎刮刮樂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，69歲林姓男子昨天中午氣沖沖到大園派出所報案指稱，在彩券行買了一張2000元刮刮樂，刮完後拿給女店員兌獎，女店員查看後就交給他5000元，告訴他中獎了，但他認為應該是中了頭獎2000萬元才對，懷疑被女店員調包詐財，後來返回彩券行與女店員理論還發生口角，最後決定向警方報案討回公道。

因林男情緒激動，員警耐心安撫其情緒，了解事情經過原委後帶著林男返回彩券行，與女店員一同向老翁解釋這款2000元刮刮樂玩法玉對獎方式，其中刮刮樂兌獎過程，會有語音提示或螢幕顯示中獎金額，加上彩券行內人潮眾多，現場都有監視器，若真的中了大獎，台灣彩券會在第一時間得知，不可能發生調包違法行為。

▲林姓男子昨天中午在大園區某家彩券行買一張面額2000元刮刮樂，員警到場當面向林男說明清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經過員警仔細解說後，林男才放下心中疑慮，坦承是自己沒搞清楚，沒有仔細確認中獎數字及玩法才會誤會，自己也覺得不好意思鬧出兌獎烏龍，感謝員警幫忙。

大園警方呼籲，民眾購買彩券應量力而為，勿過度沉迷並應妥善保管彩券，以免發生爭議。若對中獎金額有任何疑問，應立即向彩券行或台灣彩券公司查詢確認，以確保自身權益。